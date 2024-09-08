Schmidt傷癒歸隊繳好投！洋基連32年勝率破5成寫紀錄　2：0退小熊

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MLB美國職棒紐約洋基今（8）日繼續在客場出戰芝加哥小熊，此戰雙方則是形成投手戰，洋基靠著傷癒歸隊的Clarke Schmidt繳出4.2局無失分好投，以及後續接替投球的Nestor Cortes聯手封鎖小熊打線，終場就以2：0再度完封小熊，順利收下2連勝。Clarke Schmidt今年的表現相當穩定，也投出生涯至今最佳賽季，。Schmidt今日擔綱先發出賽，客場面對小熊小試身手，主投4.2局共用了75顆球，當中有44顆好球，被打出4支安打沒有掉分，並飆出2次三振，投出1保送，賽後防禦率降至2.34。而洋基此戰雖然與小熊一樣，僅敲出4支安打，但他們靠著Austin Wells在首局一出局二三壘有人情況下敲出帶有打點的滾地球，以及六局下對手的失誤攻下寶貴2分洋基今天贏球過後，順利拿下本季第82勝（60敗），而賽前82勝60敗的金鶯隊，今天以1：7敗給光芒，也讓洋基以半場勝差重回美聯東區龍頭寶座，雙方的競爭仍舊激烈。