大谷翔平締「45-45」超狂！能否DH之姿奪MVP　紅襪「老爹」這樣看

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▲洛杉磯道奇今（7）日回到主場迎戰克里夫蘭守護者隊，此戰日籍巨星大谷翔平不負眾望，6局下半面對守護者隊先發投手Matthew Boyd，敲出本季第45發全壘打，不但個人單季100分打點達標，也正式完成單季「45轟45盜」，締造大聯盟史無前例壯舉。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平擊出本季第45支全壘打，以「45轟45盜」創大聯盟史無前例壯舉，飛行7秒的全壘打讓網友驚呼是「打到月球去了吧」。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒洛杉磯道奇今（8）日繼續在主場作戰，對陣克里夫蘭守護者隊，而昨日比賽道奇日籍巨星大谷翔平在6局下半開轟，本賽季至今累計45轟、46盜，正式締造單季「45轟45盜」的超難得紀錄，成為大聯盟史上第一人。根據大聯盟記者Hector Gomez在社群媒體上指出，紅襪傳奇球星「老爹」David Ortiz近期受訪，談到今年賽季大谷能否以指定打擊之姿奪下國聯MVP時，他對此則說，「，我會坐下來並等著看他們的選擇。畢竟，大谷翔平是大聯盟與許多媒體的寵兒。」現年48歲的David Ortiz，過去大聯盟生涯是自雙城隊發跡，2003年球季轉戰紅襪，並在紅襪待到終老。Ortiz過去曾10度入選全明星賽，並幫助紅襪奪下3座總冠軍，2006年以單季54轟成績拿下美聯全壘打王，也曾在2013年獲選為世界大賽MVP，至於道奇日籍巨星大谷翔平，今年因開刀關係只能以打者身分亮相的大谷，今日賽前共累計出賽138場，交出45轟、46盜、100分打點，打擊率0.291成績，攻擊指數OPS則為0.993。