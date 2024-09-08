大谷翔平挑戰單季50盜！新規則讓盜壘變簡單？　美國記者點出真相

大谷翔平締「45-45」超狂！能否DH之姿奪MVP　紅襪「老爹」這樣看

記者陳品翔/綜合報導

▲洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，有望能夠成為大聯盟史上第一位，以DH（指定打擊）身分奪下年度MVP的選手，近日紅襪傳奇球星「老爹」David Ortiz對此則也發表自身看法。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，有望能夠成為大聯盟史上第一位，以DH（指定打擊）身分奪下年度MVP的選手，近日紅襪傳奇球星「老爹」David Ortiz對此則也發表自身看法。（圖／美聯社／達志影像）
MLB美國職棒洛杉磯道奇今（8）日繼續在主場作戰，對陣克里夫蘭守護者隊，而昨日比賽道奇日籍巨星大谷翔平在6局下半開轟，本賽季至今累計45轟、46盜，正式締造單季「45轟45盜」的超難得紀錄，成為大聯盟史上第一人。而大谷如今也有望能夠成為大聯盟史上第一位，以DH（指定打擊）身分奪下年度MVP的選手，近日紅襪傳奇球星「老爹」David Ortiz對此則也發表自身看法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷能否以DH奪國聯MVP　「老爹」Ortiz這樣看

根據大聯盟記者Hector Gomez在社群媒體上指出，紅襪傳奇球星「老爹」David Ortiz近期受訪，談到今年賽季大谷能否以指定打擊之姿奪下國聯MVP時，他對此則說，「過去大聯盟總是有藉口不讓我拿到MVP，據說是因為我擔綱的是指定打擊，我要看看今年他們會怎麼做，我會坐下來並等著看他們的選擇。畢竟，大谷翔平是大聯盟與許多媒體的寵兒。」

現年48歲的David Ortiz，過去大聯盟生涯是自雙城隊發跡，2003年球季轉戰紅襪，並在紅襪待到終老。Ortiz過去曾10度入選全明星賽，並幫助紅襪奪下3座總冠軍，2006年以單季54轟成績拿下美聯全壘打王，也曾在2013年獲選為世界大賽MVP，但大多時候擔任指定打擊的老爹，20年職業生涯卻未曾奪下過單季MVP，也成為他生涯的一大遺憾之一。

大谷過去曾2度奪MVP　但當時皆是二刀流身分

至於道奇日籍巨星大谷翔平，過去生涯曾在2021年、2023年效力天使隊時期奪下美聯年度MVP，但當時都是以「二刀流」身分獲得MVP殊榮。今年因開刀關係只能以打者身分亮相的大谷，今日賽前共累計出賽138場，交出45轟、46盜、100分打點，打擊率0.291成績，攻擊指數OPS則為0.993。

▲洛杉磯道奇今（7）日回到主場迎戰克里夫蘭守護者隊，此戰日籍巨星大谷翔平不負眾望，6局下半面對守護者隊先發投手Matthew Boyd，敲出本季第45發全壘打，不但個人單季100分打點達標，也正式完成單季「45轟45盜」，締造大聯盟史無前例壯舉。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇今（7）日回到主場迎戰克里夫蘭守護者隊，此戰日籍巨星大谷翔平不負眾望，6局下半面對守護者隊先發投手Matthew Boyd，敲出本季第45發全壘打，不但個人單季100分打點達標，也正式完成單季「45轟45盜」，締造大聯盟史無前例壯舉。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平擊出本季第45支全壘打，以「45轟45盜」創大聯盟史無前例壯舉，飛行7秒的全壘打讓網友驚呼是「打到月球去了吧」。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平擊出本季第45支全壘打，以「45轟45盜」創大聯盟史無前例壯舉，飛行7秒的全壘打讓網友驚呼是「打到月球去了吧」。（圖／美聯社／達志影像）


大谷翔平創紀錄一擊！小白球飛行7秒才落地　網驚：轟到月球去了

大谷翔平突破100分打點！日籍球員紀錄「前4名」都由松井秀喜保持

大谷翔平挑戰單季50盜！新規則讓盜壘變簡單？　美國記者點出真相

快訊／大谷翔平第45轟出爐！單季「45轟45盜」大聯盟史上第一人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載