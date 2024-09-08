大谷翔平締「45-45」超狂！能否DH之姿奪MVP　紅襪「老爹」這樣看

MLB美國職棒洛杉磯道奇今（8）日繼續在主場作戰，對陣克里夫蘭守護者隊，而昨日比賽道奇日籍巨星大谷翔平在6局下半開轟，本賽季至今累計45轟、46盜，正式締造單季「45轟45盜」的超難得紀錄，成為大聯盟史上第一人。而大谷如今也有望能夠成為大聯盟史上第一位，以DH（指定打擊）身分奪下年度MVP的選手，近日紅襪傳奇球星「老爹」David Ortiz對此則也發表自身看法。
大谷能否以DH奪國聯MVP 「老爹」Ortiz這樣看
根據大聯盟記者Hector Gomez在社群媒體上指出，紅襪傳奇球星「老爹」David Ortiz近期受訪，談到今年賽季大谷能否以指定打擊之姿奪下國聯MVP時，他對此則說，「過去大聯盟總是有藉口不讓我拿到MVP，據說是因為我擔綱的是指定打擊，我要看看今年他們會怎麼做，我會坐下來並等著看他們的選擇。畢竟，大谷翔平是大聯盟與許多媒體的寵兒。」
現年48歲的David Ortiz，過去大聯盟生涯是自雙城隊發跡，2003年球季轉戰紅襪，並在紅襪待到終老。Ortiz過去曾10度入選全明星賽，並幫助紅襪奪下3座總冠軍，2006年以單季54轟成績拿下美聯全壘打王，也曾在2013年獲選為世界大賽MVP，但大多時候擔任指定打擊的老爹，20年職業生涯卻未曾奪下過單季MVP，也成為他生涯的一大遺憾之一。
大谷過去曾2度奪MVP 但當時皆是二刀流身分
至於道奇日籍巨星大谷翔平，過去生涯曾在2021年、2023年效力天使隊時期奪下美聯年度MVP，但當時都是以「二刀流」身分獲得MVP殊榮。今年因開刀關係只能以打者身分亮相的大谷，今日賽前共累計出賽138場，交出45轟、46盜、100分打點，打擊率0.291成績，攻擊指數OPS則為0.993。
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根據大聯盟記者Hector Gomez在社群媒體上指出，紅襪傳奇球星「老爹」David Ortiz近期受訪，談到今年賽季大谷能否以指定打擊之姿奪下國聯MVP時，他對此則說，「過去大聯盟總是有藉口不讓我拿到MVP，據說是因為我擔綱的是指定打擊，我要看看今年他們會怎麼做，我會坐下來並等著看他們的選擇。畢竟，大谷翔平是大聯盟與許多媒體的寵兒。」
現年48歲的David Ortiz，過去大聯盟生涯是自雙城隊發跡，2003年球季轉戰紅襪，並在紅襪待到終老。Ortiz過去曾10度入選全明星賽，並幫助紅襪奪下3座總冠軍，2006年以單季54轟成績拿下美聯全壘打王，也曾在2013年獲選為世界大賽MVP，但大多時候擔任指定打擊的老爹，20年職業生涯卻未曾奪下過單季MVP，也成為他生涯的一大遺憾之一。
大谷過去曾2度奪MVP 但當時皆是二刀流身分
至於道奇日籍巨星大谷翔平，過去生涯曾在2021年、2023年效力天使隊時期奪下美聯年度MVP，但當時都是以「二刀流」身分獲得MVP殊榮。今年因開刀關係只能以打者身分亮相的大谷，今日賽前共累計出賽138場，交出45轟、46盜、100分打點，打擊率0.291成績，攻擊指數OPS則為0.993。