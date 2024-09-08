金塊為何「孤注一擲」簽Murray？美媒重要因素：市場上大咖正減少

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根據ESPN記者Adrian Wojnarowski報導，Jamal Murray的經紀人Jeff Schwartz和Mike George透露，Murray已同意和丹佛金塊隊續簽一份4年總價2.08億美元的頂薪合約。CBS記者James Herbert認為金塊續約Murray，代表隊球隊對他的信任，也象徵未來5年他們將繼續圍繞他和Nikola Jokic建隊。但也有其他深層原因在，那就是明年夏天投入自由市場的「大咖」不多，Murray可能會被瘋搶。Herbert表示，，金塊隊前一次賭贏了，讓他們拿下了隊史47年來首冠。但上賽季，Ｍurray又出現傷病風險，，雖然他在首輪對陣洛杉磯湖人隊的系列賽中，打進2記決定系列賽勝負的致勝球，並在次輪對明尼蘇達森林狼隊的系列賽搶七戰中狂砍35分，但整體表現來說，他在季末已經不再是原本的自己。這樣的情況被帶到了巴黎奧運會上，Ｍurray在五環戰場上的投籃命中率很差，他，不能確定這是否因為傷勢影響的緣故，但這對於一名在場上需要創造進攻機會的明星後衛球員來說，是很嚴重的問題。不過，顯然金塊的管理階層並不擔心Murray最近的表現，或者至少沒有擔心到認為這嚴重到會影響根本。在簽下這一份頂薪合約之後，Kentavious Caldwell-Pope今年夏天跟隨Bruce Brown和Jeff Green的腳步，以自由球員身份離開了球隊，這給金塊在側翼輪換上帶來了一些不確定性。不過，至少球隊已經確立了Murray的地位，他們將繼續圍繞其和Jokic打造球隊。除了這些檯面上的原因之外，Herbert也分享了一個他認為很可能影響這一次談判的重要背景因素：。今年夏天，Jayson Tatum、Jalen Brunson、Donovan Mitchell、Lauri Markkanen、Derrick White、Ivica Zubac等人都簽下了續約合約，因此2025年自由市場的大牌（甚至是中產球員）正在減少，難保不會有球隊開大約競爭搶人。其實早在7月，Murray代表加拿大男籃國家隊參加巴黎奧運之前，丹佛總經理Calvin Booth就暗示了接下來的續約談判結果，他當時在接受SiriusXM廣播電台訪問時說：「過去8年裡，Jamal一直是我們的核心成員，對嗎？所以顯然我們對與他一起完成一些事情非常感興趣，」「奧運會是一件大事，我想讓他專注於在這上面。當比賽結束後，我認為接下來的事情會很容易，不會有太大的改變。。」Booth如此說道。最終的結果也確是如此。