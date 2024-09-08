中秋節烤肉天氣危險了！「超兇低壓帶」籠罩台灣　雨勢不輸颱風

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▲未來一週，台灣持續處在低壓帶不穩定的天氣範圍中，各地都要留意午後雷陣雨，尤其中南部地區較為明顯。（圖／中央氣象署）

雖然短時間內沒有颱風影響，但台灣天氣受到「低壓帶」的影響仍相當不穩定，天氣風險公司分析師歐宗學表示，今，此外，低壓帶中也可能有熱帶擾動、颱風的發展可能，適逢中秋節期間，民眾務必特別留意最新天氣資訊。歐宗學指出，今天東北風逐漸變得明顯，凌晨至清晨，全台都有降雨發生，尤其西北部沿海有局部大雨，上午期間有短暫停歇的空檔，但，尤其是中南部發生機會最高，若前往山區、溪谷、河床活動更要提高警，覺留意天氣變化，聽到雷聲盡快進入室內躲避。歐宗學說明，未來一週，台灣持續處在低壓帶的範圍中，明（9）日有微弱的低壓系統接近東部外海，雖然進一步發展機會偏低，但仍會帶來強風及水氣，，週二（9/10）低壓通過台灣，北部、東北部持續整天有陣雨的天氣，中南部、花東要留意午後雷陣雨。歐宗學提及，週三（9/11）低壓遠離，結束對台灣的影響，但低壓帶還是盤據在台灣周邊，，迎風面東半部至恆春半島有局部短暫陣雨，山區及西半部有午後雷陣雨，降雨熱區會比較偏向中南部地區。歐宗學提醒，，週二後再關注。近期由於受到低壓帶影響，雲雨較容易發展，因此高溫相較前幾天有降低趨勢，不過沒下雨時仍有陽光露臉，配合偏高的濕度，體感還是較悶熱，戶外活動、工作仍要注意防曬，並適時休息多喝水。