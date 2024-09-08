鞋槓人生／愛迪達AE 1低筒款式閃亮登場　專家對這雙鞋評價如何？

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NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（8）日迎來第50集，本集節目由主持人呂佳宜和鞋頭18哥、大隻哥，，而今天節目介紹的這雙低筒款式，內藏著哪些與眾不同的特色，以及目前球鞋專家如何評價這雙鞋，詳細內容歡迎讀者朋友可以在每週日早上10：00，準時在YouTube上鎖定《鞋槓人生》。節目上主持人大隻首先介紹到這雙Anthony Edwards推出的個人簽名鞋款《ADIDAS AE 1》，他表示：「其實非常重要的地方是在於這個款式，低筒其實在季後賽就看到很多次，而這雙《ADIDAS AE 1》目前台灣售價如何，大隻哥在節目上透露，「，但像是大尺碼的話，價格就會比較高一些些，因為老實講官網的大尺碼目前都在熱銷中或缺貨了。」鞋頭18哥最後則表示，「因為蟻人最近實在是打太好了，這個價錢也算是相當親民，而且愛迪達這次奧運會結束後，算是最快做出反應的，