鞋槓人生／愛迪達AE 1低筒款式閃亮登場　專家對這雙鞋評價如何？

NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（8）日迎來第50集，本集節目由主持人呂佳宜和鞋頭18哥、大隻哥，向讀者朋友們介紹知名運動品牌愛迪達，近期替NBA灰狼隊球星Anthony Edwards推出的個人簽名鞋款《ADIDAS AE 1》，而今天節目介紹的這雙低筒款式，內藏著哪些與眾不同的特色，以及目前球鞋專家如何評價這雙鞋，詳細內容歡迎讀者朋友可以在每週日早上10：00，準時在YouTube上鎖定《鞋槓人生》。
ADIDAS AE 1低筒開箱 款式受年輕族群喜愛
節目上主持人大隻首先介紹到這雙Anthony Edwards推出的個人簽名鞋款《ADIDAS AE 1》，他表示：「其實非常重要的地方是在於這個款式，低筒其實在季後賽就看到很多次，目前台灣則是只有出這雙黑灰色以及橘色的鞋款。而低筒是現在目前的潮流之外，又是現在小朋友比較喜愛的鞋款。」
定價為3890 目前有機會低於原價入手
而這雙《ADIDAS AE 1》目前台灣售價如何，大隻哥在節目上透露，「這雙鞋定價為3890，目前我們Area02有些尺寸來講的話，已經有部分低於原價就可入手，但像是大尺碼的話，價格就會比較高一些些，因為老實講官網的大尺碼目前都在熱銷中或缺貨了。」
鞋頭18哥最後則表示，「因為蟻人最近實在是打太好了，這個價錢也算是相當親民，而且愛迪達這次奧運會結束後，算是最快做出反應的，甚至還直接幫Anthony Edwards開一個金牌配色的ONE OF ONE記者會，只可惜那雙鞋應該是不會發售。」
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節目上主持人大隻首先介紹到這雙Anthony Edwards推出的個人簽名鞋款《ADIDAS AE 1》，他表示：「其實非常重要的地方是在於這個款式，低筒其實在季後賽就看到很多次，目前台灣則是只有出這雙黑灰色以及橘色的鞋款。而低筒是現在目前的潮流之外，又是現在小朋友比較喜愛的鞋款。」
定價為3890 目前有機會低於原價入手
而這雙《ADIDAS AE 1》目前台灣售價如何，大隻哥在節目上透露，「這雙鞋定價為3890，目前我們Area02有些尺寸來講的話，已經有部分低於原價就可入手，但像是大尺碼的話，價格就會比較高一些些，因為老實講官網的大尺碼目前都在熱銷中或缺貨了。」
鞋頭18哥最後則表示，「因為蟻人最近實在是打太好了，這個價錢也算是相當親民，而且愛迪達這次奧運會結束後，算是最快做出反應的，甚至還直接幫Anthony Edwards開一個金牌配色的ONE OF ONE記者會，只可惜那雙鞋應該是不會發售。」