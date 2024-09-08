iPhone 16要來了！法人看可望加速AI普及　教戰攻守兼備投資組合

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眾所矚目的蘋果秋季發表會即將於台灣時間9月10日凌晨1點登場，這次iPhone導入AI除有望開啟新一波換機潮外，AI也可望真正觸及更廣泛的終端用戶，並帶起一波「AI應用」浪潮。法人指出，雖近期AI領域近期陷入震盪，但市場仍普遍認為AI巨浪仍只是在「起步階段」，長線依然可期，短期修正反而提供逢低布局和定期定額投資機會。蘋果秋季發表會這次主題是「It’s Glowtime」，預計將推出搭載Apple Intelligence的iPhone 16系列與iPad 11新機，還有iOS 18與新版Siri的軟體升級，市場除了關注後續iPhone 16預售買氣外，華爾街投行還認為iPhone 16可望幫助AI更加普及，而值此AI浪潮影響範圍愈來愈大之際，布局在以科技股為主的基金將是投資人跟上AI大浪的好選擇。富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，儘管過去這段時間各界見證了AI基礎設施領域的驚人成長，但許多投資人仍未完全理解即將到來的AI模型改進，也沒有預見到一旦這些改進被採用，將會如何在未來幾年實現創新與成長，並提高全球經濟效率，我們相信AI能力曲線遠未趨於平坦，投資人在AI的「建構和實驗」和「應用」階段都持續有機會。花旗日前指出，隨AI基礎設施環境臻於成熟，AI領域發展方向將逐漸轉向終端設備，支援Apple Intelligence的iPhone 16系列新機勢必帶動AI終端設備普及化，並可望開啟蘋果AI時代，而真正迎來銷量大爆發的將是2025年上市的iPhone 17。投行Wedbush也認為iPhone 16將啟動蘋果史上最大升級週期，預計初始iPhone 16出貨量將超過9000萬支，高於先前的8000-8400萬支市場預估，也代表將實現雙位數成長。富蘭克林證券投顧表示，回顧歷史，蘋果於2007年1月9日發表第一代iPhone，並於當年6月29日發售，股價從2007年1月起在7個月內上漲超過60%，雖後續遭遇金融海嘯，但隨iPhone陸續在世界各國開賣，iPhone總銷量在2008年第4季正式超越黑莓機，成為世界第三大手機製造商，僅次於Nokia、三星，並在接下來幾年開啟iPhone盛世。這次iPhone導入AI除有望開啟新一波換機潮外，AI也可望真正觸及更廣泛的終端用戶，並帶起一波「AI應用」浪潮，故而，雖近期AI領域近期陷入震盪，但市場仍普遍認為AI巨浪仍只是在「起步階段」，長線依然可期，短期修正反而提供逢低布局和定期定額投資機會。根據依彭博數據計算，任意期間定期定額投資那斯達克綜合指數3年能取得不錯成果，平均漲幅達20.26%，正報酬機率超過8成，此外，投資人也可藉由美國穩定月收益平衡型基金為核心並搭配定期定額投資科技基金來打造攻守兼備的投資組合。