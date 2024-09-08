台灣一週天氣！「貝碧佳、葡萄桑」恐雙颱接力　氣象署揭降雨趨勢

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▲專家指出，低壓帶內環境不穩定，海溫、風切小提供颱風發展的溫床。（圖／林老師氣象站）

▲未來一週，台灣持續處在低壓帶不穩定的天氣範圍中，各地都要留意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）

處於大低壓帶範圍內的台灣，近期天氣相當不穩定，中央氣象署預報員葉致均表示，今（8）日午後雷陣雨範圍廣，；臺灣大學大氣科學博士林得恩更提醒，，接下來的2個颱風將依序被命名為「貝碧佳、葡萄桑」，中秋節越來越近，民眾務必留意最新天氣變化。林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」提及，本週是「有夠水的一週」，台灣在大低壓帶內，水氣增多，環境不穩定，南海至菲律賓東方海面、琉球附近海域的海溫均在攝氏30至31度，垂直風切又偏小，適時林得恩提醒，初步評估，本週至少還會有1至2個熱帶性低氣壓或颱風生成的可能。，低壓通過的區域，雖然帶來的降雨並不這麼顯著，但風浪都會不小，尤其是迎風面的北部、東北部及東部地區，要加強注意。針對颱風發展情況，葉致均則說明，確實在菲律賓東方海面，在未來有熱帶擾動發展趨勢，西北太平洋處於大低壓帶，環境相當不穩定，，不過氣象署會持續觀察。比起可能發展的颱風，葉致均強調，民眾可先關注本週天氣變化，，不定時有短暫陣雨，且有局部較大雨勢，東部及東南部也有局部短暫陣雨，其它地區多雲，有午後雷陣雨；週三（9/11）低氣壓逐漸遠離，北部及東北部降雨減少，但仍有局部短暫陣雨，其它地區多雲，有午後雷陣雨週四至週六（9/12至9/14）台灣仍位於低壓帶環境內，水氣偏多，迎風面的東半部有局部短暫陣雨，其它地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。