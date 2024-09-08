大谷翔平掃出「幻之46號」！界外球也讓全場沸騰　主播：留在場內

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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊球星大谷翔平今（8）日隨隊在主場對戰克里夫蘭守護者，在第一局的一次打擊中，他將一球掃到右外野全壘打標桿附近，但被判界外球，讓現場空歡喜了一下。日本媒體稱這是「幻之46號（幻の46号）」，美國加州當地主播則大喊：「留在場內吧」，都相當期待他46號全壘打的產生。大谷翔平昨天才開轟，一口氣達標「45轟45盜」，以及追平生涯最佳的單季100分打點和160支安打，讓人看到他在專注於打者角色上時，深不見底的潛力。今天大谷翔平繼續隨道奇隊出戰，他擔任第一棒、指定打席，球隊在首局就狂轟6分，不過他兩次站上打擊區都無建樹，只掃出了一支讓全場為之驚奇的界外球，讓現場球迷短暫地空歡喜了一下。在第一局面對守護者先發投手Gavin Williams，大谷翔平將一球掃向右外野深處，落在全壘打標桿附近，他出手後也拔腿狂奔衝向一壘，可惜最後被判界外球。當下，觀眾一片歡呼，加州當地媒體《洛杉磯體育網》的現場主播Stephen Nelson也大喊：「留在場內吧！」不過最終球沒有留在場內，後者哀嘆： 「這只是一顆深遠又暴力的界外球。」而日本媒體Sponichi Annex則是寫道：「道奇體育場因為『幻之46號』出現而籠罩在興奮之情中」。大谷翔平本季已經盜壘46次，距離MLB史無前例的「50轟50盜」，只剩下5支全壘打和4次盜壘。