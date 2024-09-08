帕拉林匹克運動會Google Doodle閉幕！眾鳥齊賀　中華隊今戰金牌

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▲「帕拉林匹克運動會」Google Doodle。（圖／Google）

▲林資惠從17歲開始健力訓練，今年42歲的她，已是第6度登上帕運殿堂，過去共奪下帕運2金、2銅。（圖／林資惠臉書）

▲Google在帕運期間推出不同Doodle主題應援運動項目。（圖／Google）

帕拉林匹克運動會自8月28日展開以來，今（8）日進入賽事最後一天，連續多日應援帕運英雄的Google Doodle，今也換上象徵閉幕典禮的主題，勵志藍鳥站上燈塔頒獎台。2024巴黎帕運會閉幕典禮則在台灣時間9日凌晨3點登場，劃下完美句點。2024「帕拉林匹克運動會」（Paralympic Games）又稱為﻿﻿帕運會、帕運、帕奧﻿，緊接在巴黎奧運之後，自8月28日至9月8日接棒，是專為身心障礙者舉辦的國際賽事。自巴黎帕運開打以來，Google Doodle就不斷推出應景主題力挺選手，包括輪椅籃球、田徑、射箭、輪椅網球、健力、馬術等項目，都能看見勵志小鳥身影。迎接巴黎帕運閉幕典禮，今（8）日是2024巴黎帕運會賽事最後一天，中華隊本屆共取得7種運動種類、13席參賽資格，目前共獲得3銀2銅，而被稱為「國民學姊」的健力好手林資惠，也是中華隊最後一位上場選手，，而巴黎帕運閉幕典禮則在台灣時間9日凌晨3時舉行。◾有線電視：ELTA TV愛爾達電視◾無線電視：公共電視（CH 13台）、華視（CH 52台）◾線上收看：Hami Video （部分賽事提供免費線上看）