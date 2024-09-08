柯文哲遭羈押禁見！律師是否提抗告？法界人士：成功可能性不大

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▲民眾黨主席柯文哲涉京華城案，本月5日，台北地院裁定羈押禁見，柯文哲遭上銬坐上囚車離開北院。（圖／記者李政龍攝）

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，本月5日，台北地院裁定羈押禁見，另外，案件相關人等包括議員應曉薇、沈慶京、前北市副市長彭振聲等，都已被收押，前幾日，應曉薇、沈慶京、彭振聲提出抗告，但均遭高院駁回。外界關注柯文哲是否會提出抗告，律師團最快應會在下周一提出，但根據《聯合新聞網》報導，法界普遍認為抗告成功可能性不大。據了解，廉檢偵辦京華城案，陸續聲押台北市前副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順明等人獲准，前幾天4人都透過律師提出抗告，均遭高院駁回。高院合議庭審理後認為，彭振聲涉犯貪污治罪條例圖利罪，犯嫌重大，有湮滅證據、勾串證人之虞，認定北院原裁定並無不當，駁回抗告。而應曉薇與沈慶京、吳順民，均涉犯貪污治罪條例的收賄與行賄罪，高院指出，3人有事實足認有湮滅證據、勾串證人及逃亡之虞，因此抗告無理由，均予以駁回。而外界關注柯文哲是否會提出抗告？柯的律師鄭深元曾表示會提抗告，但須待所有律師均與柯律見後再討論，不過有法界人士指出，過往司法實務上，被告提起抗告多會遭駁回，除非律師團能指出程序上有明顯瑕疵，或實體理由有明顯矛盾，否則二審法官通常都會支持一審，想撤銷發回更裁的成功率很低。