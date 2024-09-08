陳喬恩罕見動怒！火大曬出酸民帳號　反嗆痛批：心理不正常要就醫

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲該酸民多次更換帳號對陳喬恩進行騷擾，本不想直接將對方帳號公諸於世的她，換來的卻是對方的得寸進尺。（圖／iam_joechen IG）

▲陳喬恩（右）與老公Alan交往2年多後也結婚2年多，感情始終恩愛甜蜜，兩人目前正在日本旅行。（圖／陳喬恩IG）

女星陳喬恩出道超過20個年頭，近年來著重在中國大陸發展演藝事業，也因此結識了丈夫曾偉昌（Alan），於2022年結婚的兩人，近日才傳出即將在9月補辦婚禮的消息。不料，卻有粉絲似乎無法接受陳喬恩的戀情，頻頻留言騷擾，忍無可忍的她罕見動怒，不只公開對方帳號，還直球回擊：「心理不正常要就醫！」寵粉的陳喬恩時常在IG上轉發粉絲的標注，即使目前與丈夫曾偉昌在日本旅遊也不忘查看粉絲的訊息，沒想到有人正因此頻繁向陳喬恩發送騷擾訊息。陳喬恩推測，該酸民似乎是女性，已曾多次更換或刪除帳號，也要來騷擾她，陳喬恩最初也給過對方多次機會，本不想直接將帳號公諸於世，可是繼續隱忍，換來的卻是對方沒完沒了、得寸進尺的行徑，最終她才決定將帳號公開。陳喬恩也猜測，該酸民似乎是無法接受自己有感情生活，才開始不斷「發瘋」騷擾，她也向該酸民與其他粉絲坦言，其實對方的惡意留言，不只粉絲們看得到，老公曾偉昌也都會看。既無奈又生氣的陳喬恩也向酸民喊話反嗆，表示有很多理智的粉絲都很願意陪該酸民聊天，希望可以幫助空虛寂寞的對方，最後更直言請對方心理不正常就要去看醫生，雖說回覆態度非常強硬，但似乎也說明陳喬恩已經忍耐許久。早年在台灣出演《王子變青蛙》、《命中注定我愛你》等偶像劇走紅的陳喬恩，赴中國大陸發展後，先後參與了《獨孤皇后》、《墨雨雲間》的拍攝，打開大陸市場。與老公曾偉昌便是在愛情綜藝節目《女兒們的戀愛》中結緣，交往兩年半的他們最終在台北市大安區登記結婚。又度過兩年半夫妻生活的陳喬恩與曾偉昌，近日傳出將在馬來西亞的蘭卡威補辦婚禮的好消息，不少粉絲看到感情始終甜蜜的兩人也紛紛獻上祝福。