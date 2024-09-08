本周星座運勢／巨蟹座非常順利「很幸運」　雙魚座狀態極佳有好事

塔羅占卜師Princess分享12星座本周運勢（9月8日至9月14日）。
🟡牡羊座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面如果有對象的話，對方會對你不錯，但是不代表對方想要更進一步、穩定下來。工作上有貴人，會蠻順利的，有賺外快的機會；感情上會遇到想玩玩的對象。
🟡金牛座
本周運勢重點，日常、感情。
這周人際關係、感情方面有吵架、鬧僵的局面，你會比較努力求和。工作上努力不懈、吃苦耐勞，小心工作上岌岌可危；感情上努力付出。
🟡雙子座
本周運勢重點，感情、日常。
這周人際關係上你會比較努力拉攏感情，人際圈會很熱絡喔。工作上狀態很好，你會很積極；感情上你會比較主動，氣氛不錯。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周會非常順利，有點幸運，而且貴人、機會很多。工作上順利，還有額外的好事發生；感情上若是對方沒有下一步，會有機會的。
🟡獅子座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面若是有斷聯、沒交集的對象，會重新聯絡上，甚至可能有開始的機會。工作上順利，優勢又重新回到你身上；感情上漸漸熱絡起來。
🟡處女座
本周運勢重點，感情、工作。
這周感情、工作方面有好消息，比如說遇上緣份、有簽約、大錢的機會，但是你可能會比較不想要、保持距離。工作上有簽約、進帳的機會，但可能不是你希望的那一種；感情上有桃花，頗有緣份的味道，但是你可能會拒絕。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作、感情。
這周狀態有些冷清，還有點沒機會、沒希望的感覺。工作上對方沒有怎麼喜歡、看重你；感情上目前沒有桃花。
🟡天蠍座
本周運勢重點，日常、感情。
這周感情方面有人喜歡你，對你一見鍾情，但你會有點不想要，而且這個對象有點沒機會。工作上小心機會溜走、注意破財、損失；感情上有桃花，但你會有點隨意。
🟡射手座
本周運勢重點，日常。
這周注意對別人的態度，會讓關係、合作破裂。工作上小心業績下降；感情上桃花運淡薄、不穩定。
🟡摩羯座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面小心熱臉惹毛人家，直接關係破裂。工作上小心你接手的案子破裂、告吹；感情上若是積極、主動，要特別注意。
🟡水瓶座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面小心卡住、分手，因為對方還有兩邊要顧、兩個對象兼顧，你可能會被捨棄。工作上小心不順；感情上對方跑掉。
🟡雙魚座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周狀態極佳，但是還要再等等，比如說工作上的offer（指錄取）、案子。工作上有好事發生，但是沒那麼快；感情上有桃花，有談戀愛的機會。
📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
📍Princess占卜心測（點此連結）
本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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本周運勢重點，感情。
這周感情方面如果有對象的話，對方會對你不錯，但是不代表對方想要更進一步、穩定下來。工作上有貴人，會蠻順利的，有賺外快的機會；感情上會遇到想玩玩的對象。
🟡金牛座
本周運勢重點，日常、感情。
這周人際關係、感情方面有吵架、鬧僵的局面，你會比較努力求和。工作上努力不懈、吃苦耐勞，小心工作上岌岌可危；感情上努力付出。
🟡雙子座
本周運勢重點，感情、日常。
這周人際關係上你會比較努力拉攏感情，人際圈會很熱絡喔。工作上狀態很好，你會很積極；感情上你會比較主動，氣氛不錯。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周會非常順利，有點幸運，而且貴人、機會很多。工作上順利，還有額外的好事發生；感情上若是對方沒有下一步，會有機會的。
🟡獅子座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面若是有斷聯、沒交集的對象，會重新聯絡上，甚至可能有開始的機會。工作上順利，優勢又重新回到你身上；感情上漸漸熱絡起來。
🟡處女座
本周運勢重點，感情、工作。
這周感情、工作方面有好消息，比如說遇上緣份、有簽約、大錢的機會，但是你可能會比較不想要、保持距離。工作上有簽約、進帳的機會，但可能不是你希望的那一種；感情上有桃花，頗有緣份的味道，但是你可能會拒絕。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作、感情。
這周狀態有些冷清，還有點沒機會、沒希望的感覺。工作上對方沒有怎麼喜歡、看重你；感情上目前沒有桃花。
🟡天蠍座
本周運勢重點，日常、感情。
這周感情方面有人喜歡你，對你一見鍾情，但你會有點不想要，而且這個對象有點沒機會。工作上小心機會溜走、注意破財、損失；感情上有桃花，但你會有點隨意。
🟡射手座
本周運勢重點，日常。
這周注意對別人的態度，會讓關係、合作破裂。工作上小心業績下降；感情上桃花運淡薄、不穩定。
🟡摩羯座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面小心熱臉惹毛人家，直接關係破裂。工作上小心你接手的案子破裂、告吹；感情上若是積極、主動，要特別注意。
🟡水瓶座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面小心卡住、分手，因為對方還有兩邊要顧、兩個對象兼顧，你可能會被捨棄。工作上小心不順；感情上對方跑掉。
🟡雙魚座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周狀態極佳，但是還要再等等，比如說工作上的offer（指錄取）、案子。工作上有好事發生，但是沒那麼快；感情上有桃花，有談戀愛的機會。
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