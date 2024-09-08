砲轟賴清德黨檢一體、台灣倒退到戒嚴　黃國昌喊今晚為正義而戰

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民眾黨中央緊急應變小組今（8）日晚間6時30分，要號召群眾在立院旁濟南路集會支持黨主席柯文哲。立委黃國昌痛批總統、民進黨主席賴清德領導的是「黨檢一體新威權體制」，並喊話支持者今晚要站出來為台灣的公平正義而戰。立委張啓楷則痛批這段時間台灣已經倒退到戒嚴時期，今天一定要站出來怒吼「我們不滿綠色恐怖、民主退步」。民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，民眾黨宣布號召群眾今晚上街。黨中央緊急應變小組成員、立委黃國昌表示，「今天晚上只是起點，絕對不是終點」，這只是全國開講的第一場，接下來民眾黨會在全國各地深入社區鄰里，發起戶外集會、街頭短講或是室內的說明會、客廳會，「我們會邀請、也會號召更多台灣公民一起加入這個改革戰鬥的隊伍，為台灣的司法正義、為台灣的公平正義而戰。」立委張啓楷則痛批台灣民主已經倒退到戒嚴時期，沒有證據就公審柯文哲，「下一個可能就是你跟我」。媒體關注目前報名及各地動員狀況，黃國昌則強調，民眾黨舉辦任何活動都不會預估人數，不過，「目前我們收到的反應非常的踴躍」。他並提醒大家，這次活動原則是和平理性，「我們發出我們的怒吼，但是我們也不會去隨著外界的挑撥、外界的挑釁而有什麼過激的反應」。