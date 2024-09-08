王淨多倫多影展秀超流利英文　《鬼才之道》成功打中北美觀眾笑點

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▲王淨在國外留學5年，受訪時一口流利英語。（圖／王淨IG）

▲《鬼才之道》入選多倫多國際電影節，首映時受到觀眾熱烈好評。（圖／記者吳翊緁攝影）

台灣電影《鬼才之道》入選多倫多國際電影節的「午夜瘋狂」（Midnight Madness）單元，主演王淨和導演徐漢強一同遠赴加拿大多倫多參與盛事，其中王淨在採訪時，流利的英語大獲好評。王淨一席金色禮服現身《鬼才之道》在午夜瘋狂單元的首映，觀眾相當熱情，全場座無虛席，並充滿笑聲和鼓掌聲，讓王淨和導演兩人非常感動，總算卸下心中大石頭，她透露自己從開頭片名一出來，聽到滿場歡聲就感動到差點哭出來。王淨在映後會上全程英語溝通，她感性爆發：「每天每場戲，我只想盡力做到最好，就像在電影裡一樣，我希望被大家看到，也希望大家看到我最好的一面，非常感謝大家，大家的反應和好評對我來說真的意義重大。」導演則表示，很多笑點翻譯成英文後觀眾都看得懂，對於《鬼才之道》跨越語言文化隔閡感到相當開心。王淨一口流利英語讓人驚豔，事實上她曾在國外留學，國中時她獨自前往美國留學，一待就是5年，直到放假回台灣期間，在咖啡廳打工時，接到電影《痴情男子漢》的試鏡邀約，戲劇性地開啟了演戲之路。《鬼才之道》劇情圍繞於台灣的都市傳說，講述在陰間努力發展演藝事業的鬼魂們，立志要成為靈界巨星的故事，8月7日上映後全台票房突破5千萬，如今成功征戰多倫多，在影展上完成了北美首映大任務，這也是在2020年《逃出立法院》之後，睽違3年之後再度入選多倫多影展「午夜瘋狂」單元的台灣電影。