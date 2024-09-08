柯文哲若起訴怎處置？民眾黨中評會：起訴也不等於一定會怎樣

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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，民眾黨中央緊急應變小組今（8）日號召群眾晚上上街。黨中評會主委李偉華被媒體問到，若柯文哲不幸遭檢方起訴，會有任何處分嗎？李則回應，依照黨內規定，「起訴也不等於一定是會怎麼樣」。柯文哲目前是請假期間，未來會依照中評會調查小組按照既有進度跟制度評議。民眾黨中評會主委李偉華今天在黨應變小組記者會中，被問到柯文哲若遭起訴將如何處置？是否會停權或是除名？李偉華回應，主席現在是請假期間，他們沒辦法預測之後的狀況。不過，依照黨內規定，「起訴也不等於一定是會怎麼樣」，重點是這個部分還是要依照中評會成立的調查小組進度和既有制度來做評議，「這部分到時候才會依照程序辦理」。有關媒體報導，柯文哲有交代若他在一次「進去」，黨務會接給黃國昌？黃國昌則強調，民眾黨全黨上下一心、團結一致支持柯文哲。目前緊急應變小組已經建立了非常穩定決策機制，黨務在黨秘書長周榆修領導下也正常推進，「外界基於各式各樣不同的政治動機或者是目的，所進行不管是見縫插針還是挑撥，其實可以停了，因為不會有用。」周榆修也強調柯文哲從來沒有這個交代，「所以我不曉得這個訊息從哪裡來？他都沒有跟我講，難道會跟外界講？」