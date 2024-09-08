黨幹部拍桌吼小草叫你們上街「藉口一大堆」　周榆修致歉

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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，黨今（8）晚動員集結立院旁濟南路集會。民眾黨組織部副主任林昭印日前在直播節目中，卻將砲口指向小草，拍桌痛批叫你們上街「藉口一大堆」，引發爭議。黨秘書長周榆修今天則對此致歉，表示林昭印沒有惡意，「可能太心急」，也跟大家說聲不好意思。民眾黨組織部副主任林昭印日前在直播節目中指出，黨內鷹派的聲音非常大，壓力也很大，接著他卻拍桌痛批小草，「叫你們上街頭，一下出國、一下要上班，藉口一大堆。」嚇壞不少人。對此，民眾黨秘書長今天在記者會回應媒體提問時緩頰，自己也有看到相關畫面，同仁其實都很辛苦，「他可能覺得心急」，要跟大家講聲不好意思、歹勢。至於黨前秘書長謝立功認為小草不該淪為義和團、以及部分黨內人士覺得發動群眾集會違背柯文哲要大家好好過生活的交代等意見，緊急應變小組則強調這些聲音都有聽到了，前立委、宜蘭縣黨部主委陳琬惠也強調，小草絕對不會是義和團，這次集會會要和平理性表達訴求；北市黨部主委、市議員張志豪也呼籲支持者，若遇到挑釁或是有人滋事，可立即回報工作人員或警方。