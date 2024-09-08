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陸委會要民眾別赴中！教育部卻編預算考察　王鴻薇氣炸開罵

記者林怡昕／台北報導

▲國民黨立委王鴻薇批，政府花納稅人的錢一點也不手軟。（圖／資料照片）
▲國民黨立委王鴻薇批，政府花納稅人的錢一點也不手軟。（圖／資料照片）
昨天有藍委披露，陸委會在明年度預算大幅增加對海基會捐助，從1億8435萬5千元暴增至2億5957萬元，不只如此，教育部明年還將編75.5萬元預算赴中國考察。對此，國民黨立委王鴻薇今（8）日狠批，政府花納稅人的錢一點也不手軟。

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國民黨立委許宇甄昨天表示，陸委會在114年預算中大幅增加對海基會的捐助金額，從去年的1億8435萬5千元暴增至2億5957萬元，增幅高達40.80%；國民黨立委萬美玲也披露，教育部明年度預算編列75.5萬元赴中國考察，不過，政府要民眾勿赴中、教育部卻編赴預算是雙標。

對此，王鴻薇說，兩岸關係持續緊繃，賴政府繼續抗中保台，但非常矛盾的是海基會預算卻大幅提高，從今年1億8000萬，提高到明年達到2億6000萬，足足增加了7500萬之多。

王鴻薇認為，海基會現在只剩下文書功能，也沒有什麼兩岸交流溝通功能，但是海基會預算大幅提高，是不是代表賴政府只是想搞意識形態？用政治立場操作政治？但是花納稅人的錢卻一點也不手軟了呢？

王鴻薇也說，另外一方面，賴政府今年對中國大陸發出了旅遊橙色警戒，還有陸委會官員一直在機場勸戒台灣民眾不要去大陸，可是教育部卻在明年編列了75萬元要到中國大陸考察。

「請問一下，這是只許州官放火，不許百姓點燈嗎？」王鴻薇質疑，所以叫老百姓不要過去，但是當官員的可以繼續大喇喇花納稅人的錢，這樣的做法是不是把納稅人錢花得很爽而已？

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