大谷翔平掃「幻之46號」！界外球全場也高潮　主播祈禱：留在場內

「詹皇」LeBron這回自己當酸民！社群自嘲：我生涯都在靠蠻力打球

記者陳品翔/綜合報導

▲「詹皇」LeBron James稍早在個人社群上，轉發自己過去的精彩好球片段，並自嘲地寫下：「我整個職業生涯都是在靠蠻力打球的！」（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James稍早在個人社群上，轉發自己過去的精彩好球片段，並自嘲地寫下：「我整個職業生涯都是在靠蠻力打球的！」（圖／美聯社／達志影像）
NBA美國職籃2024-25新賽季預計將在台灣時間10月23日進行開幕戰，由波士頓塞爾提克對決紐約尼克，另外洛杉磯湖人則將交手明尼蘇達灰狼。而湖人頭號球星「詹皇」LeBron James稍早則在個人社群上，轉發自己過去的精彩好球片段，他並自嘲地寫下：「我整個職業生涯都是在靠蠻力打球的！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
LeBron更新限時動態　自嘲自己靠蠻力打球

「詹皇」LeBron James稍早更新了他的社群限時動態，其中他轉發一則球迷替他製作的2015年季後賽上，個人展現全能進攻身手的精彩片段，LeBron並自嘲地寫下：「我整個職業生涯，都是純靠著蠻力和撞翻別人在打球的！沒發現有技巧。」

此動態一出後也在社群上快速掀起討論，各國網友紛紛留言寫下：「玩自己的梗讓別人無梗可玩」、「難道LeBron James也會看酸民留言嗎」、「這老兄明顯在暗諷，轉發的全是技巧」、「這個精華片段真是觀賞性十足」、「10年前的詹皇真的太猛了」。

將聯手大兒子出戰　Bronny該如何稱呼詹皇受關注

而LeBron James新賽季將聯手自己的大兒子Bronny James一同出戰，也是外界相當關注的焦點，至於Bronny在場上應該如何叫自己的父親，LeBron日前在訪談當中則指出：「我替Bronny制定了第一條規則，那就是在球場上不能叫我爸爸。一起開車出去、還是在家的時候我當然可以當爸爸，不過在場上要叫我『23』或『Bron』。」

LeBron最後甚至還表示，「要叫我『GOAT』(史上最強球員)當然也沒問題，這一切都取決於Bronny。他想叫我什麼都可以，但就是不能在比賽時叫我爸爸。」

▲洛杉磯湖人在今年選秀會上選進陣中球星「詹皇」LeBron James的大兒子Bronny James，也幫助LeBron一圓想跟兒子同隊打球的夢想。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人在今年選秀會上選進陣中球星「詹皇」LeBron James的大兒子Bronny James，也幫助LeBron一圓想跟兒子同隊打球的夢想。（圖／美聯社／達志影像）

Curry總薪資飆破「170億」！僅次於詹皇　主動放棄施壓勇士的籌碼

NBA新賽季僅4人進「年薪5000萬」俱樂部！Curry排第1　詹皇僅第14

湖人鎖定Luka Doncic為「目標」？美媒：他們沒有為詹皇付出全部

NBA小氣大財神！球星節儉生活超乎想像　詹皇永遠在找免費WIFI

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選