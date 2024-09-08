「詹皇」LeBron這回自己當酸民！社群自嘲：我生涯都在靠蠻力打球

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洛杉磯湖人在今年選秀會上選進陣中球星「詹皇」LeBron James的大兒子Bronny James，也幫助LeBron一圓想跟兒子同隊打球的夢想。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃2024-25新賽季預計將在台灣時間10月23日進行開幕戰，由波士頓塞爾提克對決紐約尼克，另外洛杉磯湖人則將交手明尼蘇達灰狼。而湖人頭號球星「詹皇」LeBron James稍早則在個人社群上，轉發自己過去的精彩好球片段，「詹皇」LeBron James稍早更新了他的社群限時動態，此動態一出後也在社群上快速掀起討論，各國網友紛紛留言寫下：「玩自己的梗讓別人無梗可玩」、「難道LeBron James也會看酸民留言嗎」、「這老兄明顯在暗諷，轉發的全是技巧」、「這個精華片段真是觀賞性十足」、「10年前的詹皇真的太猛了」。而LeBron James新賽季將聯手自己的大兒子Bronny James一同出戰，也是外界相當關注的焦點，至於Bronny在場上應該如何叫自己的父親，LeBron日前在訪談當中則指出：「一起開車出去、還是在家的時候我當然可以當爸爸，不過在場上要叫我『23』或『Bron』。」LeBron最後甚至還表示，「他想叫我什麼都可以，但就是不能在比賽時叫我爸爸。」