「詹皇」LeBron這回自己當酸民！社群自嘲：我生涯都在靠蠻力打球

NBA美國職籃2024-25新賽季預計將在台灣時間10月23日進行開幕戰，由波士頓塞爾提克對決紐約尼克，另外洛杉磯湖人則將交手明尼蘇達灰狼。而湖人頭號球星「詹皇」LeBron James稍早則在個人社群上，轉發自己過去的精彩好球片段，他並自嘲地寫下：「我整個職業生涯都是在靠蠻力打球的！」
LeBron更新限時動態 自嘲自己靠蠻力打球
「詹皇」LeBron James稍早更新了他的社群限時動態，其中他轉發一則球迷替他製作的2015年季後賽上，個人展現全能進攻身手的精彩片段，LeBron並自嘲地寫下：「我整個職業生涯，都是純靠著蠻力和撞翻別人在打球的！沒發現有技巧。」
此動態一出後也在社群上快速掀起討論，各國網友紛紛留言寫下：「玩自己的梗讓別人無梗可玩」、「難道LeBron James也會看酸民留言嗎」、「這老兄明顯在暗諷，轉發的全是技巧」、「這個精華片段真是觀賞性十足」、「10年前的詹皇真的太猛了」。
將聯手大兒子出戰 Bronny該如何稱呼詹皇受關注
而LeBron James新賽季將聯手自己的大兒子Bronny James一同出戰，也是外界相當關注的焦點，至於Bronny在場上應該如何叫自己的父親，LeBron日前在訪談當中則指出：「我替Bronny制定了第一條規則，那就是在球場上不能叫我爸爸。一起開車出去、還是在家的時候我當然可以當爸爸，不過在場上要叫我『23』或『Bron』。」
LeBron最後甚至還表示，「要叫我『GOAT』(史上最強球員)當然也沒問題，這一切都取決於Bronny。他想叫我什麼都可以，但就是不能在比賽時叫我爸爸。」
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「詹皇」LeBron James稍早更新了他的社群限時動態，其中他轉發一則球迷替他製作的2015年季後賽上，個人展現全能進攻身手的精彩片段，LeBron並自嘲地寫下：「我整個職業生涯，都是純靠著蠻力和撞翻別人在打球的！沒發現有技巧。」
此動態一出後也在社群上快速掀起討論，各國網友紛紛留言寫下：「玩自己的梗讓別人無梗可玩」、「難道LeBron James也會看酸民留言嗎」、「這老兄明顯在暗諷，轉發的全是技巧」、「這個精華片段真是觀賞性十足」、「10年前的詹皇真的太猛了」。
將聯手大兒子出戰 Bronny該如何稱呼詹皇受關注
而LeBron James新賽季將聯手自己的大兒子Bronny James一同出戰，也是外界相當關注的焦點，至於Bronny在場上應該如何叫自己的父親，LeBron日前在訪談當中則指出：「我替Bronny制定了第一條規則，那就是在球場上不能叫我爸爸。一起開車出去、還是在家的時候我當然可以當爸爸，不過在場上要叫我『23』或『Bron』。」
LeBron最後甚至還表示，「要叫我『GOAT』(史上最強球員)當然也沒問題，這一切都取決於Bronny。他想叫我什麼都可以，但就是不能在比賽時叫我爸爸。」