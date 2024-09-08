郭書瑤朝聖火星人Bruno Mars演唱會！「變身螢光棒」挨轟沒常識

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▲郭書瑤看演唱會穿「螢光棒衣」，整個人閃閃發光，非常亮眼。（圖／郭書瑤IG）

▲郭書瑤是火星人的頭號粉絲，昨日演唱會上她嗨翻直呼「我真的要沒了」。（圖／郭書瑤IG）

▲火星人演唱會規範有明確指出禁止拍攝，也不能攜帶大型燈牌。（圖／Live Nation理想國官網）

火星人布魯諾（Bruno Mars）昨（7）日登上高雄世運主場開唱，睽違多年再度來台，讓歌迷嗨翻；女星郭書瑤、詹子晴（ㄚ頭）也都有到場朝聖。演唱會結束後，郭書瑤更在IG限時動態一連PO出多段影片，只見她身穿會發亮的螢光棒上衣，跟著音樂興奮舞動，讓粉絲笑翻。不過也有網友提出質疑，認為郭書瑤的衣服太亮了，恐怕會影響其他觀眾，忍不住開酸郭書瑤：「跟電影院內使用手機一樣沒常識」。昨日郭書瑤、詹子晴到高雄參加火星人布魯諾（Bruno Mars）演唱會，只見郭書瑤在IG限時動態PO文，拍下火星人在舞台上的帥氣英姿，郭書瑤徹底淪陷成迷妹，興奮直呼「我真的要沒了…」除此之外，郭書瑤也PO出和詹子晴等人的合照，開心的說：「吼呦～好喜歡你們！遇到跟我一樣瘋狂的真的好開心」。只見郭書瑤坐在台下不僅隨著音樂搖擺，還自備了超閃亮的螢光棒上衣，瘋狂尖叫揮手，完全失去女明星的矜持；激動畫面被朋友拍到，讓郭書瑤自己也覺得好笑，更害羞地說：「Sorry…我真的是Bruno Mars的狂粉。」但也有網友看到郭書瑤的裝扮後忍不住批評，認為郭書瑤的衣服太亮眼，很可能會干擾到現場其他人，「看演唱會除了官方手環或是螢光棒之外，超級討厭那種穿戴會發光的物件，又蠢又尷尬又干擾到其他人視線」、「這跟電影院內使用手機一樣沒常識」、「好奇坐附近的人眼睛不會不舒服嗎？」、「這樣穿也太影響附近的人看演唱會」，相關話題掀起討論。而根據火星人演唱會主辦單位公告，現場有明確列出相關注意事項，「禁止攜帶任何形式之錄影、錄音機、相機及鏡頭、無人空拍機、平板及GoPro 相機等同性質攝影、攝像器材」、「禁止攜帶超過A3面積的海報及標語、LED燈牌類、氣球及含有政治性標語的旗幟、橫幅、哨子等任何應援製作物」顯然演唱會是禁止拍攝的情況，郭書瑤的舉動很可能已經違規。