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白委致謝朱立倫、王鴻薇等人挺柯文哲　預告今晚集會有特別來賓

記者林詠青／台北報導

▲民眾黨立委張啓楷點名感謝藍營大咖支持柯文哲和司法正義。（圖／張啓楷辦公室提供）
▲民眾黨立委張啓楷點名感謝藍營大咖支持柯文哲和司法正義。（圖／張啓楷辦公室提供）
民眾黨今（8）晚發起立院旁濟南路集會力挺柯文哲，訴求司法正義。立委黃國昌表示，今晚會有很多各界好友參與，「身分不是只有限於台灣民眾黨的黨公職」；張啓楷也點名藍營朱立倫、王鴻薇、謝龍介、名人陳文茜以及網紅陳清茂等人致謝，感謝他們這陣子支持民眾黨訴求，發出正義之聲。

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民眾黨今晚發動群眾集會，外界關注報名狀況和站台來賓有誰。黨中央緊急應變小組成員、立委黃國昌表示，屆時會有各界好友參與，不只是民眾黨公職。張啓楷也強調，今晚只是第一站，接下來會全台「遍地開花」。他跟立委林國成並提到國民黨主席朱立倫支持程序正義、司法正義，以及藍委王鴻薇、謝龍介、羅智強跟徐巧芯等人，連日都有為柯文哲發聲。此外，還有名人陳文茜、前立委蔡正元以及網紅陳清茂等也都有被點名致謝。

不過，張啓楷也提到，少數國民黨人士如北市議員鍾小平無的放矢，民眾黨已經向他提告。他並重申，今天不是只有柯文哲一個人的事情，台灣不能倒退到以前戒嚴時期。林國成也不斷高喊「大家站出來！」支持柯文哲、支持司法正義。

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