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中秋節拜拜、禁忌注意！2生肖準備轉運了　不可手指月亮、玩兔子

記者陳韋帆／綜合報導

▲中秋節是台灣人重要節日之一，拜拜、吃月餅、烤肉之外，也有不少習俗與禁忌。（圖／pexels）
▲中秋節是台灣人重要節日之一，拜拜、吃月餅、烤肉之外，也有不少習俗與禁忌。（圖／pexels）
中秋節9月17日(農曆8月15日)，是傳統六大節日之一，除了拜拜、吃月餅、烤肉，也是節氣轉換之日，禁忌自然也不會少，民俗專家江柏樂接受《NOWnews》訪問表示，「中秋節當天，台灣習俗幾乎全天都在拜拜，禁忌部分千萬不要戲水，另外，生肖猴、虎將時來運轉，兔、雞則要慎防血光之災。」

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江柏樂表示，台灣人中秋節有拜拜習俗，神明、祖先、地基主、月亮、月老、土地公，單身者求姻緣的最佳日子；中秋節也是季節轉換之日，所以生肖運勢也會出現轉變；中秋節當天千萬不要戲水，容易觸怒月神，導致意外發生。

▲單身聯誼活動，參加者向豐原慈濟宮月老祈求遇到理想情人(圖／民政局提供2024.6.17)
▲中秋節當日，依照台灣習俗，幾乎全天都在拜拜。（圖／民政局提供）
從早拜到晚　中秋節1500免拜拜

一、「拜神明、祖先」，11:00前，祖先會回家吃飯，同時拜神明、祖先。

二、「拜地基主」，16:00，準備兩碗飯、兩雙筷子、三杯酒、金紙，拜地基主。

三、「晚上女生拜月亮」，17:00~19:00，中秋節是月圓之日，月屬陰，女生可以祈求嫁好丈夫。

四、「拜月老、土地公」，全天皆可，當天是月老、土地公生日，可以準備四色金、甲馬，拜月老求姻緣、拜土地公求財及求感情。

▲中秋節,兔子。（示意圖／pexels）
▲台灣民俗傳說，中秋節當天有五大禁忌，「不可手指月亮、不可戲弄兔子、不可戲水、不可吃稜角食物、不可拜假花」。（圖／pexels）
中秋節5大禁忌

一、不能手指月亮，耳朵會被割開。 

二、不可以戲弄兔子，因為嫦娥有養兔子，會觸怒嫦娥。

三、不宜到河邊、海邊戲水，因為月亮照映在水面，戲水會觸怒月神，容易導致溺水意外發生。

四、不要吃稜稜角角的食物，避免口舌是非。

五、拜月老的花，不可使用假花，更不可將假花插在家中，容易招來爛桃花。

▲江柏樂。（圖／記者陳韋帆攝）
▲江柏樂表示，中秋節是節氣轉換之日，生肖「猴、虎」將迎來好運，而「兔、雞、馬、鼠」運勢則會變差。（圖／記者陳韋帆攝）
中秋節氣轉換　生肖運勢逆轉

農曆8月正沖「兔、雞」，慎防車禍、血光之災；偏沖「馬、鼠」，注意官非(官司)。由於當月是桃花月，沖煞生肖，也應自制，避免爆發偷吃等醜聞。

由於中秋節是節氣轉換之日，「猴、虎」也將時來運轉，之前諸事不順者，接下來財運、官運、感情都將有所改善。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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