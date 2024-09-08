本周咖啡優惠！7-11中秋寄杯咖啡20元、茶飲12元　星巴克買一送一

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▲7-11「一起品茶趣」限時3天，茶飲寄杯買10送10。（圖／業者提供）

▲9月8日7-11門市優惠，大杯美式2杯55元、大杯拿鐵2杯77元。（圖／業者提供）

▲7-11和GoShare合作，9月13日前APP寄杯有濃萃美式買20送20、厚乳拿鐵買20送10。（圖／業者提供）

▲7-11在APP推出開學收心優惠，大杯拿鐵18杯666元、大杯美式25杯666元。（圖／業者提供）

▲7-11購買指定多杯組並成功轉贈1杯給好友，可獲得厚乳拿鐵買一送一連結。（圖／業者提供）

▲全家「一起喝茶8」限時3天，私品茶40元／55元／65元系列同價位寄杯買2送1。（圖／業者提供）

▲全家門市9月8日大杯特濃拿鐵、指定茶飲第2杯10元。（圖／業者提供）

▲全家私品茶有白烏龍茶、福爾摩沙紅茶買1送1。（圖／業者提供）

▲星巴克9月9日、10日限時兩天，17款指定飲品特大杯買一送一。（圖／業者提供）

▲85℃至9月10日前，多多系列第2杯10元。（圖／業者提供）

▲OK超商9月9日單日限定，大杯美式、大杯拿鐵買2送2。（圖／業者提供）

▲萊爾富寄杯咖啡99杯優惠價，最低5.4折近半價開喝。（圖／業者提供）

▲美廉社至9月8日前，大杯濃萃美式、濃萃拿鐵買1送1。（圖／業者提供）

再過一周就是中秋節，雖然今年沒連假，不少人依舊準備返鄉「全民大會烤」。提神咖啡快備好，本周工作效率衝起來！；85℃多多系列第2杯10元。《NOWnews》整理本周咖啡優惠（9月8日至9月14日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度，一文看懂咖啡優惠。◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）◾英式紅茶／四季春青茶買10送10，5折（原價35元、特價18元）◾冰淇淋紅茶4杯170元，6.6折（原價65元、特價43元）◾青梅冰茶4杯160元，6.7折（原價60元、特價40元）◾大杯美式2杯55元，6.1折（原價45元、特價28元）◾大杯拿鐵2杯77元，7折（原價55元、特價39元）◾冰珍珠椰果第／四季春青茶第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）◾濃萃美式買20送20，5折（原價50元、特價25元）◾厚乳拿鐵買20送10，6.7折（原價65元、特價43元）◾西西里風檸檬咖啡／氣泡咖啡買20送8，7.1折（原價80元、特價57元）◾大杯精品美式／精品拿鐵買20送8，7.1折（原價110元、特價79元）◾大杯拿鐵18杯666元，6.7折（原價55元、特價37元）◾大杯美式25杯666元，5.9折（原價45元、特價27元）◾純奶茶／四季春奶青22杯666元，6.1折（原價50元、特價30元）◾大杯精品拿鐵9杯666元，6.7折（原價110元、特價74元）◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶16杯666元，6.9折（原價60元、特價42元）◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折（原價55元、特價42元）◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90元、特價68元）☑️活動期間購買以上指定咖啡並轉贈成功，可獲得厚乳拿鐵買1送1兌換連結。私品茶40元／55元／65元系列，同價位買2送1，舉例換算：◾柳橙香柚綠茶買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）◾仙女醇奶茶買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾特大杯冰柳橙香柚綠茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾特大杯冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾紅柚椰果紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾紅柚椰果白烏龍茶2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）周一、周二（9月9日、10日）限時兩天，活動期間上午11時至晚間8時，到全台星巴克門市買17款指定飲品，特大杯可享買一送一，其中包含4款星冰樂。買一送一活動品項：冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、特選馥郁那堤、美式咖啡、鹹焦糖風味那堤、芝麻瑪奇朵、焦糖瑪奇朵、芝麻抹茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁奶那堤、醇濃抹茶星冰樂、雙果果汁星冰樂、焦糖星冰樂、草莓可可奶霜星冰樂、柚子葡萄風味檸檬星沁爽、柚子葡萄風味椰奶星沁爽。◾大杯洛神多多第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）◾大杯初露多多第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）◾大杯芒果多多第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）以上品項可任選混搭，以價低者折扣。◾大杯美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）◾大杯拿鐵買2送2，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃厚美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃厚拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）◾大杯美式99杯2399元，5.4折（原價45元、特價24元）◾大杯拿鐵99杯2999元，5.5折（原價55元、特價30元）◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）