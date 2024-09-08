美總統大選辯論將登場！「閉麥」規則照舊　恐不利賀錦麗猛攻川普

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2024美國總統大選電視辯論即將於下週舉行，美國副總統、民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）已經前往匹茲堡參加特訓班備戰。目前辯論規則已經出爐，有媒體指出，原先賀錦麗打算在川普發言時發揮檢察官本色，直球反駁同步事實查核，但如今辯論將維持「閉麥」條件，使得賀錦麗團隊只好重擬交戰手冊。綜合媒體報導，賀錦麗及川普即將在10日時，於費城進行總統大選辯論，這場辯論由美國廣播公司（ABC）舉辦，日前也已經正式公告規則，與6月時川普和現任總統拜登（Joe Biden）在CNN進行的形式相似，主要規則包含等。稍早，川普透過虛擬擲幣決定了講台位置及結束發言的順序。川普選擇最後的結語發言，而賀錦麗則選擇了螢幕右側的位置。雙方團隊已在8月時收到辯論規則，不過賀錦麗團隊雖然答應了辯論條件，但持續對於麥克風靜音的條件感到不滿。幕僚團隊認為，賀錦麗比拜登更能辯論，對於當時拜登競選團隊提出的條件感到不滿。此外，也有民主黨人認為，賀錦麗成為總統候選人以來，在全國大選辯論及受訪的經驗有限，可能會影響她10日的表現。賀錦麗資深顧問法隆（Brian Fallon）表示，靜音規則將有助於保護川普免於和賀錦麗直接交手，「我們懷疑這是他的競選團隊堅持將麥克風靜音的主因」；民主黨策士卡維爾（James Carville）則認為，這規則意味著即使賀錦麗無法打斷川普，但川普也無法在她發言時嗆她或耍一些把戲。有消息指出，ABC向賀錦麗的團隊保證，若是辯論中出現大量交談，將可能選擇打開麥克風，確保公眾能了解情況。拜登在退選之前，賀錦麗原先就已經開始為副總統辯論做準備，如今則是以總統候選人身份站上台，這場總統大選辯論將是賀錦麗與川普首度面對面。兩人原本應在拜登2021年的就職典禮首度碰頭，但因川普宣稱2020大選被拜登偷走、進而拒絕出席拜登就職典禮，錯過了與賀錦麗會面的機會。