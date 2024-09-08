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美總統大選辯論將登場！「閉麥」規則照舊　恐不利賀錦麗猛攻川普

國際中心徐筱晴／綜合報導

▲賀錦麗及川普即將在10日時進行辯論。（圖／美聯社／達志影像）
▲賀錦麗及川普即將在10日時進行辯論。（圖／美聯社／達志影像）
2024美國總統大選電視辯論即將於下週舉行，美國副總統、民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）已經前往匹茲堡參加特訓班備戰。目前辯論規則已經出爐，有媒體指出，原先賀錦麗打算在川普發言時發揮檢察官本色，直球反駁同步事實查核，但如今辯論將維持「閉麥」條件，使得賀錦麗團隊只好重擬交戰手冊。

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綜合媒體報導，賀錦麗及川普即將在10日時，於費城進行總統大選辯論，這場辯論由美國廣播公司（ABC）舉辦，日前也已經正式公告規則，與6月時川普和現任總統拜登（Joe Biden）在CNN進行的形式相似，主要規則包含候選人在對方發言時麥克風將被靜音辯論過程中不會有觀眾候選人不允許攜帶書面筆記2次廣告休息期間候選人不允許接觸工作人員候選人不得向對方提問等。

稍早，川普透過虛擬擲幣決定了講台位置及結束發言的順序。川普選擇最後的結語發言，而賀錦麗則選擇了螢幕右側的位置。

雙方團隊已在8月時收到辯論規則，不過賀錦麗團隊雖然答應了辯論條件，但持續對於麥克風靜音的條件感到不滿。幕僚團隊認為，賀錦麗比拜登更能辯論，對於當時拜登競選團隊提出的條件感到不滿。此外，也有民主黨人認為，賀錦麗成為總統候選人以來，在全國大選辯論及受訪的經驗有限，可能會影響她10日的表現。

賀錦麗資深顧問法隆（Brian Fallon）表示，靜音規則將有助於保護川普免於和賀錦麗直接交手，「我們懷疑這是他的競選團隊堅持將麥克風靜音的主因」；民主黨策士卡維爾（James Carville）則認為，這規則意味著即使賀錦麗無法打斷川普，但川普也無法在她發言時嗆她或耍一些把戲。

有消息指出，ABC向賀錦麗的團隊保證，若是辯論中出現大量交談，將可能選擇打開麥克風，確保公眾能了解情況。

拜登在退選之前，賀錦麗原先就已經開始為副總統辯論做準備，如今則是以總統候選人身份站上台，這場總統大選辯論將是賀錦麗與川普首度面對面。兩人原本應在拜登2021年的就職典禮首度碰頭，但因川普宣稱2020大選被拜登偷走、進而拒絕出席拜登就職典禮，錯過了與賀錦麗會面的機會。

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