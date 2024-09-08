柯文哲羈押禁見！旅美學者沈榮欽回憶過往：陳佩琪是最惡質的一位

黨高層拍桌嗆「上街藉口一堆！」郭國文嘆：小草徹底被工具化

記者陳威叡／台北報導

▲柯文哲遭羈押禁見，民眾黨今日將在立院旁舉辦活動聲援。（圖／記者李正龍攝）
▲柯文哲遭羈押禁見，民眾黨今日將在立院旁舉辦活動聲援。（圖／記者李正龍攝）
民眾黨主席柯文哲因時任市長期間京華城案涉貪，如今遭羈押禁見，對此民眾黨今（8）日將在立院旁舉辦首場公民開講聲援，而未料日前民眾黨幹部日前卻在直播上拍桌嗆小草「叫你們上街藉口一大堆！」對此民進黨郭國文說，選前動員小草支持，讓民眾黨選票補助款增加卻濫用；選後動員小草為柯文哲洗白，嘆「小草徹底被工具化」。

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民眾黨今日將在立院旁舉辦首場公民開講，聲援柯文哲，據悉現場將準備上千條象徵抗議司法不公的「公民絲帶」，也計畫安排柯文哲家人到場。

對此郭國文表示，民眾黨在立院外開講，而國會藍白合結果就是多數，立法院長是韓國瑜，難不成也要他訴求綠色恐怖嗎？何不就把多數讓給民進黨。

此外郭國文說，民眾黨幹部怒嗆「叫你們上街藉口一大堆！」選前動員小草支持，讓民眾黨選票補助款增加卻濫用；選後動員小草為柯文哲洗白，嘆「小草徹底被工具化」。

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