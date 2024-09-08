周杰倫大巨蛋開放點歌　粉絲許願「合體伍佰」淚推神曲串

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▲歌迷讚周杰倫（左圖）和伍佰（右圖）是華語之神，想看他們合體唱《淚橋》。（圖／周杰倫IG、 太空彈劇團）

▲粉絲熱絡點歌，但有人最擔心搶不到票。（圖／周杰倫IG）

周杰倫今年12月將在台北大巨蛋開唱，成為登上大巨蛋辦個人專場演出的第一人，粉絲們都相當期待，而周杰倫在昨（7）日晚間在IG發文，向歌迷們提問：「說吧！想聽什麼？」引來大批留言點歌，其中有超多人敲碗想看周董和伍佰合體。有網友留言：「想聽你跟伍佰老師合唱！」短短一晚就獲得超過500讚數，並有許多人在底下接著附和：「這組合很好」、「哥跟伍佰老師是華語之神」、「伍佰唱完一句跑去指揮」、「你確定不會變觀眾的演唱會嗎」，還有人指定要聽伍佰的《淚橋》，整條留言串討論熱絡。除了伍佰受到熱烈推薦以外，還有歌迷點播《浪漫手機》、《愛情懸崖》、《愛你沒差》、《愛的飛行日記》等經典歌曲，不過有人一針見血表示：「其實想聽什麼歌是其次，最重要的是要先搶到票」，雖然大巨蛋已經是很大的場地，粗估計可以容納5萬人左右，但還是有許多人已經開始擔心買不到票。除了是首次站上大巨蛋，這也將是周杰倫睽違7年，在台北舉辦的個人演唱會，不光是歌迷們摩拳擦掌，連五月天主唱阿信也在周杰倫IG留言：「我也要搶票了」，獲得周杰倫回覆：「你可以直接走進來，然後說我要上台」。演唱會的詳細演出時間和售票訊息雖然都還沒正式公布，但相關討論度高居不下。