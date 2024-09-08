aespa Karina差點走光讓粉絲氣炸！「超危險短裙」底褲都快遮不住

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▲本該是優雅的站台，Karina卻因裙子太短而無法放鬆自然的活動，連上下車、走動都在注意服裝，避免走光露出貼身的安全褲。（圖／小紅書、yoojiminyeog Ｘ）

▲aespa的造型問題層出不窮，還曾發生過Karina在舞台跳到一半時衣服裂開，差點整件脫落的狀況。（圖／after_karina X）

韓國女團aespa的隊長Karina（劉知珉）被譽為「AI神顏」，高挑纖細的身材和亮麗精緻的五官不只受到粉絲的喜愛，也是時尚品牌的寵兒。不過，Karina日前受邀參加品牌活動時，卻又引起服裝的爭議，造型師讓她換上過短的連身裙，連抬手、走路都沒辦法的窘迫模樣也引起韓網熱議。深受各大品牌喜愛的新世代偶像Karina，近日前往首爾聖水洞出席美妝品牌的站台活動，常被粉絲大讚「頂級美貌」的她也吸引大批民眾駐足圍觀，留著一頭烏黑秀髮，配上淡粉色蕾絲短裙的清秀模樣，也迷暈現場眾人。不過本該是優雅的站台，Karina卻因裙子太短而無法放鬆自然的活動，雖然一路上她始終面帶微笑、與粉絲互動，但由於裙子長度的問題，她就連上下車、走動都頻頻拉著裙擺，避免走光露出貼身的安全褲，看得粉絲都替她捏了把冷汗。畫面曝光後，不只粉絲們相當氣憤，心疼的表示：「為什麼每次都是Karina穿這種超短裙」、「連正常走路都要走光到底是怎麼想的？」、「那片破布都沒她的手臂長還敢叫裙子？」、「能不能重視一下女偶像的隱私安全！」連現場觀眾也為Karina抱不平，相當不解造型師為何要給女偶像選擇這麼短的裙子。Karina的服裝造型爭議並非一次兩次，日前就有因服裝不合身導致她差點磨破皮、衣服裡藏針、肩帶斷裂、鞋底脫落不合腳等狀況，最離譜的是還曾發生過，Karina在舞台跳到一半時衣服直接從側邊裂開，若非反應及時否則差點整件脫落，造型問題可謂是層出不窮，沒想到近日又再傳裙子過短、差點走光的消息。就連保障最基本的服裝、隱私、安全問題都無法做到，不免讓粉絲質疑公司的能力。