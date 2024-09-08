日本各地現米荒　外地人紛赴沖繩買米

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本正在經歷「令和米荒」，全境超市等地白米都缺貨。不過，沖繩縣相對來說並未明顯缺米，所以可以看到外地觀光客到沖繩買米寄回家，甚至幫住在外縣市的親友代購宅配。日本沖繩時報報導，由於新米已開始在市場上流通，預估再一段時間供需就會回到穩定狀態，批發業者呼籲日本民眾「冷靜購買所需要的數量即可」。●多重因素致缺米 民間庫存創新低日本政府農林水產省日前表示，截至今年6月底止，日本境內主食用米的民間庫存量為156萬噸，較2023年同期減少約2成，創統計史上新低紀錄。之所以出現這種情況，主要跟稻作面積減少及酷暑造成作物歉收有關。另外就是日本氣象廳日前呼籲民眾留意巨大地震，家家戶戶囤米以備不時之需也加速缺米。不過，在日本各地普遍缺米時，沖繩縣內超市並沒有發生架上白米被搶購一空，或是業者限制購買數量的情況。因此，這幾天在石垣市可以看到觀光客離開前購買白米的情景；在沖繩本島及宮古島市內，民眾委託業者將5公斤裝白米宅配縣外的貨運量也有增加。●沖繩白米庫存穩定 吸引外地人購買沖繩縣往年從9月起對白米需求應該就會回穩，但今年銷量卻相當高，主要是因為大家都在傳沖繩縣白米庫存穩定，所以出現外地人到沖繩買米的情況。在石垣市經營餐飲店的84歲岩淵芳弘說，有來自千葉縣的顧客買了10公斤白米，再花2000日圓運費寄回家裡，聽說運送時間要花上一個星期。另一位來自大阪府的男性顧客更直接買米自己提回家，岩淵說，「只要聽說有人這樣買米，其他人也可能跟著大量購買」。宮古島市的一處超市，可以看到觀光客買米後委託業者宅配到家，超市負責人吃驚地說「觀光客專程到島上來買米很少見」；沖繩本島一家大型超市負責人也說「明顯有人宅配5公斤白米到沖繩縣外」。一般來說，盂蘭盆節後送米的人就減少，況且是配送到沖繩縣外更為罕見。面對「令和米荒」餘波未平，物流業相關人士驚訝地說「不知何時才能平息」。●沖繩業者開始增加採購美國白米為因應前所未見的白米需求，沖繩當地販售白米的業者已開始增加採購美國白米。業者表示，預估10月左右缺米狀況會平息，「目前是確保白米數量最嚴峻的時期」。其他批發業者也說，如果日本國產米的價格持續高漲，對美國白米的需求也會增加。儘管等到國產新米正式在市面上流通後，目前白米供不應求的情況將趨於穩定，不過，如果又有颱風來襲造成物流中斷的話，沖繩縣也可能出現白米庫存吃緊的情況，批發業者正持續關注。（譯者：黃名璽）1130908