趙正平直擊男星出軌！「當街牽小三」他看傻：演藝圈最敢的就是你

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▲趙正平說自己目睹演藝圈某男星出軌，還直接牽著小三逛街，裝不認識他。（圖／趙正平Threads）

▲趙正平今年娶回小22歲的空姐女友，還說自己要把千萬財產都留給對方，相當愛家。（圖／資料照）

56歲資深男星趙正平（趙哥）過去是電視台幕後人員，後轉型為通告藝人，幽默風格吸引不少粉絲關注。昨（7）日趙正平突然在Threads發文，表示他在街上遇到一名男藝人，對方竟當街牽著小三逛街，看到趙正平經過還假裝沒看見，讓趙正平也傻眼直呼：「太瞎了吧！」、「演藝圈最敢的人就是你」。貼文曝光引起網友熱議，紛紛喊話要趙哥直接說出男星身分。近日社群平台Threads當紅，趙正平也開通帳號，不時發文跟粉絲互動。昨晚趙正平就突然發文，大罵一名演藝圈男星：「太瞎了吧！居然在路上遇到裝作沒看見！佩服啦，你都敢帶著小三在路上手拉手走著⋯演藝圈最敢的人就是你」。突如其來的爆料讓網友看了滿頭霧水，好奇趙哥是遇到何人才會如此生氣。網友看了也紛紛留言討論，「沒圖沒真相」、「你趙哥欸，話不要只講一半啦」、「趙哥，請問是哪個瞎咖？想聽看看」，許多粉絲敲碗要趙正平說出真相，但也有網友痛批趙哥蹭熱度，「每次都不講是誰，講個毛啊你，蹭熱度啊」、「誰啦！不敢講人名就不要發這種文」，就連男星張兆志也都現身留言，逼問趙哥：「道德在哪裡？ 風度在哪裡？ 他們後來去了哪裡？」而趙哥今年也傳出喜事，2021年和前妻宣布離婚後，低調交往小22歲的空姐，目前兩人已經登記完婚，他更透露自己已決定把千萬財產跟保險都留給空姐老婆，讓對方可以更有安全感。平時看起來風流倜儻的趙正平也相當保護這段感情，至今未帶女方公開露面過，就連好友梁赫群、林智賢也都說還沒有機會見到空姐本人，可見趙哥有多護愛，也可看出他對外遇者的厭惡。