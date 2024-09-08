中秋節柚子「糖度排行」曝！常見6品種一次搞懂　醫：不能空腹吃

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▲以麻豆開頭的文旦公分為3品種，其中麻豆白柚的糖度最高。（圖／農業部提供）

▲西施柚是國產柚子中，糖度最高的品種，果肉有光澤、呈淡粉紅色或粉紅色。（圖／農業部提供）

中秋節將在9月17日到來，由於今年中秋節沒有連假，不少民眾也提前相約烤肉、聚會，而除了瘋狂烤肉外，吃柚子也是最為應景的中秋習俗，對此農業部整理出等；醫師也提醒，柚子吃太多可能會，食用柚子最好在正餐後或配其他東西一起吃，以減少對胃部的刺激。農業部指出，柚子、文旦的盛產季節已經來臨，台灣國產柚類主要有6個品種，分別是「」，每種品種都有其獨特的風味和特徵，其中有紅色果肉的「西施柚」，是國產柚子中，糖度最高的品種。糖度10到11度，採收期8到9月，外觀呈固錐形或洋梨形、果皮油胞細緻，果肉呈淡黃、黃或淡粉紅色。：糖度8到11度，採收期9到10月，外觀呈洋梨形、油胞粗糙。果肉有光澤、鮮紅色，肉厚多汁。糖度9到13度，採收期10到11月，外觀呈圓球形、果皮油胞光滑細緻。果肉有光澤、淡黄或黃色且果肉厚實。糖度9到11度，採收期9月，外觀呈短球形或卵球形，果肉有光澤，呈紅色。糖度10到15度，採收期10到11月，外觀呈扁球形、油胞細緻光滑，果肉有光澤、呈淡粉紅色或粉紅色。糖度9到11度，採收期11到12月，外觀呈球型至短球型，果頂豐圓，果皮厚，果肉為淡黃色或稍帶淡綠色。腸胃科醫師鄭泓志表示，每年中秋節，總有許多民眾因為吃太多柚子，引起胃腸不適，柚子雖然是健康的水果，但也不宜過量食用，建議在食用柚子這種高纖維食品時要「多喝水」，一般來說，。此外，空腹或睡前食用柚子都容易刺激胃，食用柚子最好在正餐後或配其他東西一起吃，以減少對胃部的刺激，若因吃柚子出現腸胃的7症狀也因儘速就醫。⚠️柚子含有五碳醣，大量吃柚子以後容易在腸道產生氣體，產生脹氣或腹痛等不適，所以腸胃不佳的人需適量食用。⚠️柚子屬於高纖水果，每100公克即含1克纖維，纖維屬於無法消化的物質，如果平日以高纖飲食為主的素食者或蔬食者，則需注意食用過量會導致消化不良。⚠️柚子是富含水溶性纖維和維生素C的水果，如果適量攝取的話，可以幫助排便，養顏美容。但攝取過量的話，則會容易腹瀉。⚠️吃太多柚子可能會刺激胃壁，導致胃酸分泌增加，尤其是空腹食用柚子更需注意。⚠️食用過多柚子過度刺激胃食道黏膜，容易引起胃食道逆流。⚠️某些人對柚子或其內含物質過敏，可能會導致皮膚發疹、腹痛等。⚠️吃太多柚子對腸胃產生刺激性，會加重胃炎、胃潰瘍等病情。