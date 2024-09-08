快訊／週末午後變天！大台北等19縣市「大雨特報」　一路下到晚上

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▲氣象署一口氣針對19縣市發布大雨特報，提醒民眾午後雷陣雨又急又快，務必嚴防短延時強降雨。（圖／中央氣象署）

▲未來一週，台灣持續處在低壓帶不穩定的天氣範圍中，各地都要留意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）

大低壓帶不穩定的環境主導台灣天氣，今（8）日午後對流發展相當旺盛，中央氣象署發布「大雨特報」，提醒民眾，西半部、東北部地區及花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率，適逢週末假日，外出請注意雷擊及強陣風，並記得被好雨具，遭遇雷擊進入室內躲避。⚠️🟡大雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣山區、臺東縣山區氣象署預報員林定宜提醒，今天午後雷陣雨範圍廣，西半部地區及各地山區並有大雨或局部發生的機率，，不定時有短暫陣雨，且有局部較大雨勢，東部及東南部也有局部短暫陣雨，其它地區多雲，有午後雷陣雨。週三（9/11）低氣壓逐漸遠離，北部及東北部降雨減少，但仍有局部短暫陣雨，其它地區多雲，有午後雷陣雨。週四至週六（9/12至9/14）台灣仍位於低壓帶環境內，水氣偏多，迎風面的東半部有局部短暫陣雨，其它地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。