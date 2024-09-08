周思齊即將引退！小林亮寬「憶當年」對決情況：真的是被打得好慘

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中職中信兄弟42歲老將「周董」周思齊即將在9月21日、22日在台北大巨蛋舉辦引退賽，而這幾天也有多位「老朋友」獻上祝福，繼小島克萊柏之後，今（8）日則是小林亮寬，後者幽默地誇讚周思齊「當時被你打得好慘」，也祝福他退役快樂，休息一下繼續為台灣棒球貢獻。周思齊將於本季結束後告別球場，中信兄弟球團於9月21日、22日特別舉辦「The Last Together周思齊引退主題週」。其中，9月21日的活動主題為「老朋友，一齊相聚」，周思齊將邀請過去誠泰Cobras的球迷再次相聚。而周思齊誠泰前隊友小島克萊柏昨天也特別為周思齊錄製一段祝福影片，克萊柏在影片中表示：「嗨思齊你好嗎？我是來自巴西的小島克萊柏，當初在台灣大家都叫我克萊柏。我想感謝你為棒球和球迷所做的一切。」而曾和周思齊也過交手的小林亮寬，今天在影片中表示，他遇到周思齊是在2008年，直呼：「真的是被打得好慘，一直在拼命思考要怎麼壓制你，結果還沒有找到解答，隔年竟然變成隊友，回想起來是個讓人安心的神隊有。」「19年職業生涯中，當然有讓人開心、高興的事情，也有不少艱辛痛苦的事，不過思齊選手從不展露這些，總是沉著且冷靜踏實又正向弟打球。」小林亮寬說，「19年來的職棒生涯集大成如今將完結，我想衷心恭喜你。引退之後暫時休息一下，再為棒球貢獻吧，有機會再一起吃飯吧，辛苦了。」