「三隻羊」小楊哥遭爆劈腿女主播　被正宮抓包！形象全毀掉13萬粉

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▲「三隻羊」的核心人物大楊哥（右1）、小楊哥（左1）兩人均已結婚，小楊嫂（左2）也經常登上直播賣東西。（圖／微博）

▲女主播沫沫（左圖）持續神隱，一名自稱是沫沫男友的人則出來發文（右圖），表示沫沫真的突然消失了。（圖／微博）

▲小楊哥（左上）為了大閘蟹的銷售問題向大家道歉，希望大家不要跑去罵其他直播的員工。（圖／小楊哥抖音）

中國29歲網紅「瘋狂小楊哥」（張慶楊）驚傳出軌，掀起兩岸網友熱議。小楊哥和哥哥大楊哥創立直播公司「三隻羊」有破億粉絲追蹤，是中國直播圈知名人物，日前卻爆出和旗下女主播沫沫外遇的醜聞，還被沫沫勒索百萬封口費；據傳小楊哥不肯給錢，此事鬧到小楊哥的正宮王瑤知情，才將沫沫告上法院，導致沫沫坐牢神隱。該消息曝光震驚眾人，小楊哥「人設崩塌」粉絲數也瞬間暴跌，7天少13萬人追蹤。「三隻羊」代表性人物大楊哥、小楊哥兩人均已婚，也經常和老婆一起直播賣商品，形象良好，就連不少台灣網友都看過「三隻羊」影片。不過近日小楊哥卻遭影射出軌女主播沫沫，事情的起源是另一名直播主辛巴和「三隻羊」發生爭執，開始爆料「三隻羊」內幕，更說「三隻羊」中有一名女主播和高層發生關係，被老婆發現後，該名女主播就消失了，疑似是去坐牢。爆料曝光後，網友仔細觀察發現，本來很常出現在小楊哥頻道的沫沫最近確實神隱，懷疑她就是被消失的女主播。也有越來越多消息指出，和沫沫發生關係的人就是小楊哥，更稱是因為封口費談不攏，兩人外遇的事情才會被小楊嫂知道。還有網友指出，小楊哥為了挽回老婆的心，才跟老婆聯手以勒索罪名將沫沫告上法院。目前種種爆料都是網友猜測，小楊哥未出面否認或證實，沫沫也是持續神隱，沒有出來發聲，正因如此才讓網友認為爆料內容可信度極高。9月5日晚間，沫沫男友也出面回應，指稱「某人」表面上立愛老婆的人設，背地裡出軌，一言不合不想給錢就下狠手。雖未指名道姓，但多數人都猜測沫沫男友罵的就是小楊哥，面對小楊哥的不否認，許多粉絲也感到不能理解。昨（7）日晚間小楊哥則因大閘蟹銷售問題開直播跟粉絲道歉，希望大家不要跑到「三隻羊」其他員工的直播間罵他們，盼大家理性討論，有什麼問題衝著他來就好，話說到一半還暗自落淚，讓人不明所以。有粉絲喊話要小楊哥加油，也有網友狠酸他是「鱷魚的眼淚」，要他先對沫沫的事情說明清楚，「好噁心」、「要涼了吧兄弟」、「為什麼都不回答重點？」而先前小楊哥抖音追蹤人數顯示9999萬+，但疑似外遇的消息曝光後，加上直播賣大閘蟹出包爭議，讓他粉絲數量暴跌；第三方資料平台更顯示，近7天「瘋狂小楊哥」抖音帳號已掉粉近13萬，但目前總數還是呈現9999萬+。