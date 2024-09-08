路跑／萬人湧上凱道！適逢特奧火炬跑25週年　台北城市賽圓滿落幕

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▲12.5公里男子組今年競爭激烈，不少跑班教練前來參賽，相互較勁驗收休賽季成果，最終由2022年冠軍曾廷瑋以40分22秒率先衝線。（圖／大漢集團提供）

▲女子組方面在張芷瑄缺席中斷連霸情況下，2021年冠軍湯樂榆以47分13秒摘下后冠，她表示，很榮幸能參與如此盛大的賽會，同時也驗收暑期訓練成果。（圖／大漢集團提供）

▲這次在台北城市路跑賽現場除了有募捐攤位，警政署也動員執法人員持火炬共同參與3公里賽事，仁欽多吉仁波切也同樣捐款給中華民國體育運動總會，藉此支持全民運動的發展。（圖／大漢集團提供）

▲今年的台北城市路跑賽，同時也是中華台北特奧會執法人員火炬跑在台舉辦的25周年，這是由全球超過46個國家執法人員共同響應，為協助智能障礙選手從事特殊奧運為目的之公益活動。（圖／大漢集團提供）

Panasonic集團總經理黃政成表示，「今年Panasonic從一開始的跑者訓練營、賽衣以及賽道的環境維護都以環保為出發點，希望發揮企業綠色影響力，鼓勵大家落實綠色永續在生活中每一個細節，一起擁抱美好生活。」女子組方面在張芷瑄缺席中斷連霸情況下，2021年冠軍湯樂榆以47分13秒摘下后冠。前兩年因撞期海外賽事，沒能參與Panasonic台北城市路跑，這次回來參賽，她表示，很久沒跑長距離的比賽，很榮幸能參與如此盛大的賽會，同時也驗收暑期訓練成果。近期將主項改成1500公尺的湯樂榆，下個月將前往日本參與海外賽，這次以賽代訓，期望跑出佳績。Panasonic每年都祭出超豐厚獎品，讓跑友們跑得盡興並滿載而歸。前十名都能獲得精美的家電。冠軍能抱回Panasonic玻璃鏡面雙門電冰箱。二、三名則分別能獲得變頻溫水滾筒洗衣機、nanoe™ X 系列空氣清淨機。除此之外，而首爾馬拉松素有「最速賽道」之稱，跑者可享受在平坦賽道疾速奔馳的快感，兩種截然不同的賽道風格，幸運的跑友將有機會親身體驗，讓馬拉松不僅是競賽，更是忙碌生活中的休閒調劑。，這是由全球超過46個國家執法人員共同響應，為協助智能障礙選手從事特殊奧運為目的之公益活動，旨向社會大眾宣揚特奧精神、同時為特殊奧運募款，做為常年訓練及參與賽事之經費。這次在台北城市路跑賽現場除了有募捐攤位，警政署也動員執法人員持火炬共同參與3公里賽事，並由中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽捐款給特殊奥運會，此外，尊貴的仁欽多吉仁波切也同樣捐款給中華民國體育運動總會，藉此支持全民運動的發展。一直以來Panasonic不只努力研發智慧節能家電、更積極的為台灣淨零碳排付出實際行動，除了在企業各項活動中落實外，也希望帶領大家一起響應。今年的路跑賽事，除了延續過往賽事提供電子完賽證書、可重複使用衣保袋外，今年更首次與台灣在地工廠合作，賽衣由回收廢棄寶特瓶生產出具有良好性質的聚酯纖維製成，完賽獎牌織帶則使用97%回收率的材質，有效減少環境負擔。另外，；現場設有寓教於樂的攤位與各位跑者互動，透過遊戲關卡的設計，讓跑者在開心體驗之餘，也能將Panasonic堅持綠色永續理念的印象深植心中。Panasonic從生活中的綠色行動開始，與大家一起守護我們熱愛的這片土地，擁抱美好生活。