中秋冰品優惠／全家霜淇淋限1天免費　量販冰棒5.9元、全聯買1送1

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▲東興古早味冰棒「買1袋送1袋」，兩袋20支共118元，平均每支冰棒5.9元。（圖／記者黃韻文攝）

▲雅方古早味冰棒每盒特價52元，1支冰棒約10元，有巧克力、梅子、紅豆、清冰口味可選。（圖／記者黃韻文攝）

▲全聯即日起至9月19日多款冰品買一送一。（圖／業者提供、記者整理）

▲9月9日在蝦皮下單不限金額，選擇全家取貨送霜淇淋兌換券，9月30日前取貨有仙女紅茶9元、全家霜淇淋19元優惠券2選1。（圖／業者提供）

▲9月8日前百吉巧克力脆皮大雪糕買1送1，可「線上寄冰」最多6支，兌換至今年底。（圖／業者提供）

▲7-11至9月17日指定冰品第2件6折，原味本舖紅豆牛奶平均單支不到18元。（圖／記者黃韻文攝）

▲家樂福推出百吉棒棒冰5支69元，平均單支13.8元。（圖／業者提供）

中秋節（9月17日）即將到來，即使到了秋季，台灣天氣依然熱到不行，中秋烤肉吃冰最消暑。，《NOWnews》整理超商、超市、量販賣場冰品優惠一文掌握。量販店愛買即起至9月14日發動「中秋烤肉」主題優惠，全冰品單筆消費滿399元現折40元，省錢一族不可錯過東興古早味冰棒「買1袋送1袋」，每支冰棒只要5.9元；此外，雅方古早味冰棒每盒特價52元，1支冰棒約10元，共有脆皮巧克力、梅子、紅豆、清冰等多口味可選。全聯即日起至9月19日也有多款冰品買1送1，換算平均特價來看，百吉蘇打冰棒／布丁雪糕15元、阿奇儂雪糕16元、小美紅豆粉粿冰棒17元、明治角十棒18元、義美紅豆粉粿冰棒20元、Niseko北海道牛奶煉乳濃心雪糕27元，雅方整桶冰淇淋69元。9月9日當天限定，只要在蝦皮購物下單且不限消費金額，選擇全家取貨就送霜淇淋不限口味兌換券，限量1萬名，送完為止。此外，9月30日前到全家取貨，有仙女紅茶9元、全家霜淇淋19元優惠券2選1。本周「全家康康5」至9月8日前，百吉巧克力脆皮大雪糕買1送1，開放「隨買跨店取」最多3組，等於可一次下單6支線上寄冰，在年底前慢慢換來吃，平均單支15元；經典黑旋拿鐵酷繽沙也是買1送1、平均33元，但只限門市購買。7-11即日起至9月17日開跑最新冰品優惠，指定冰品第2件6折，原價99元的四葉至福雪糕系列，限時祭出買1送1，共有焦糖、抹茶、北海道牛奶3種口味；原味本舖紅豆牛奶冰棒2支35元，平均單支不到18元。家樂福即日起至9月18日開跑「中秋好Chill」檔期，小朋友最愛的百吉棒棒冰系列，在超商1支原價要25元，家樂福推出5支69元，平均單支13.8元。若是想買桶冰，杜老爺特級冰淇淋系列每桶480克79元，Breyers超大桶1.41公升裝299元。