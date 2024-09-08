「浪花兄弟」拆夥Klay Thompson最終抉擇　獨行俠加分或勇士失分?

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▲Klay Thompson將離開金州勇士以3年超過5000萬美元(約16.2億台幣）的大約轉戰新東家達拉斯獨行俠，「浪花兄弟」正式拆夥，而獨行俠組成「新三巨頭」。（圖／資料照，取自＠BR推特）

Klay Thompson離開效力13年勇士，沒選擇湖人，三年5000萬美元去了獨行俠，獨行俠上季打下西區冠軍，更有爭冠實力。從天賦打法球路戰術風格看，獨行俠內線兩名主力中鋒Dereck Live二世、Daniel Gafford擅長籃下吃餅，需要餵食。外線角色球員包括小前鋒PJ Washionton、Naji Marshall，空間長人Maxi Kleber都需要為他們創造空間+餵球。後場替補角色球員Donte Exum上季替補效率奇佳，能代打控球還有穩定三分，Quentin Grimes、回鍋Spencer Dinwiddie都是優質3D搖擺人，他們都需要上場時間和角色。理論上Klay Thompson加入獨行俠，他不佔球權、拉開空間、外線有相當牽制力和防守經驗，肯定是獨行俠戰力升級完美補強。獨行俠像Klay Thompson這樣的角色球員很多，Thompson很可能是球隊、戰術第一選項，但Klay肯定會影響教練調度用人，以及PJ Washionton、Naji Marshall、Donte Exum、Quentin Grimes、Spencer Dinwiddie五名角色球員出賽時間和場上空間。現實一點看，這五名角色球員在Klay Thompson加入後至少有兩個打不到球，很可能是三個，這是一種不正常擠壓和天賦浪費。如果Klay打出百分百高效率和三分手感，那很完美，萬一角色球員全線都受到影響、擠壓，教練用人輪換再出現錯亂+試手氣調度，各種麻煩和攻防問題也會跟著來。勇士失去Klay Thompson當然失分，但這對勇士反而是好事，勇士這一季最需要的就是「做出改變」。給年輕球員更多發揮空間和機會，圍繞Stephen Curry重新建立一套更有速度反擊和防守能力小球陣容，勇士教練Steve Kerr得證明自己。Klay Thompson離開，馬上能解放Moses Moody、Jonathan Kuminga、Brandin Podziemski三名年輕球員上場空間和輪換。兩名新加入射手Buddy Hield和後衛De’Anthony Melton在戰術角色和上場時間都不像Klay Thompson那麼穩定難以撼動，這對教練用人調度和防守要求，各種戰術、輪換調整，也會更簡單不再束手縛腳，考量太多。這就是我一再強調的，天賦太多是浪費，位置重疊太多更麻煩，老少球員各有抱怨，教練用人輪換只會遇上更多困難。Klay Thompson決定離開勇士，同樣為勇士加分，勇士除了薪資壓力不再那麼大，用人輪換也可以更多解套，不需要再被「浪花兄弟」和情感、傳統綁死。希望Klay Thompson打得快樂+開心。