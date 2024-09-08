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大雷雨警戒／國家警報！新北、台南7縣市雷雨交加　防淹水、強風

記者張志浩／綜合報導

▲中央氣象署發布「大雷雨警戒」，提醒新北、桃竹苗台南、嘉義對流發展旺盛，須嚴防雷擊、淹水。（圖／記者蕭涵云攝）
▲中央氣象署發布「大雷雨警戒」，提醒新北、桃竹苗台南、嘉義對流發展旺盛，須嚴防雷擊、淹水。（圖／記者蕭涵云攝）
（更新時間14:59）午後對流發展旺盛，中午過後陽光消失，部分區域烏雲密閉，天色昏暗宛如入夜一般，中央氣象署發布「大雷雨即時訊息」，提醒新北、桃竹苗、台南、嘉義、花蓮目前正受大雷雨威脅，山區要留意暴雨，請民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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⚠️大雷雨警戒範圍

🟡14:55發布：花蓮縣

📍花蓮縣：新城鄉、秀林鄉

🟡14:35發布：新北市、新竹縣、桃園市

📍新北市：三峽區、鶯歌區
📍新竹縣：關西鎮、新埔鎮、芎林鄉
📍桃園市：大溪區、中壢區、八德區、龍潭區、平鎮區、復興區

🟡14:17發布：臺南市、嘉義縣

📍臺南市：白河區、東山區、六甲區、大內區、玉井區、楠西區、南化區
📍嘉義縣：水上鄉、中埔鄉、大埔鄉

🟡14:14發布：苗栗縣、新竹縣

📍苗栗縣：苗栗市、頭份市、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉
📍新竹縣：北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉

🟡13:04發布：苗栗縣、新竹縣、桃園市、新北市

📍新北市：烏來區
📍桃園市：龍潭區、復興區
📍新竹縣：竹東鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉
📍苗栗縣：南庄鄉、三灣鄉

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