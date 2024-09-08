ATM不能刷臉提款了　玉山銀行11／5起停止這項服務

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隨著金融科技發展，金融服務也走向數位化，甚至自動櫃員機（ATM）提款不用帶金融卡也行。不過，玉山銀行近日正式向外公告，將於11月5日起停止ATM刷臉提款的服務，也就是說，之後玉山銀的存戶操作ATM，不能再靠「臉」領錢。目前ATM提款方式，除傳統持卡領錢之外，還有手機無卡提款、指靜脈提款、臉部辨識、掌靜脈提款等方式，其中中信銀同時提供指靜脈、刷臉提款與手機無卡服務；永豐銀則有「掌靜脈」機制。另外，目前ATM有提供「臉部辨識」提款服務的銀行，除了玉山銀行之外，還有中信銀行、台新銀行、中華郵政。不過，玉山銀行已在9月5日公告，該行ATM刷臉提款服務將於2024年11月5日停止服務，如有無卡提款需求，建議可使用無卡提款服務進行提領。至於ATM「臉部辨識」提款要怎麼做？根據中信銀公告，只要先完成3步驟。首先，使用ATM臉部辨識服務前，請先持中信晶片提款卡至指定ATM進行臉部辨識設定；第二步，選擇申請臉部辨識服務功能，輸入簡訊驗證密碼，設定臉部辨識服務功能需先啟用「簡訊OTP」服務；第三步，依指示操作步驟，進行臉部影像拍攝及自設臉部辨識服務密碼依指示操作步驟，進行臉部影像拍攝及自設臉部辨識服務密碼。在完成3步驟完成後，就可以至中信分行ATM或7-ELEVEN ATM點選螢幕中臉部辨識服務，並點選臉部辨識驗證，並輸入身分證字號及用戶自設的臉部辨識服務密碼，臉部表情保持自然並露出完整五官進行臉部辨識及輸入簡訊驗證密碼，驗證通過後即可進行提款交易。台新銀目前全台則有28處指定ATM支援刷臉操作，並依台新銀設定，除了刷臉提款以外，完成設定後，還可以在ATM進行「刷臉存款」、「刷臉轉帳」的功能，不需仰賴金融卡操作，對客戶來說相當便利。