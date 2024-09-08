子瑜SOLO成績不如娜璉、志效　曲風舞步挨批「太台」像台語歌

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▲子瑜出道專輯首日銷量未超越隊友。（圖／子瑜IG）

▲子瑜曾說過不在意成績，更重視自己努力的過程。（圖／TWICE IG）

韓國女團TWICE的台灣成員子瑜，在6日正式以個人專輯《abouTZU》SOLO出道，看到子瑜在異鄉打拚多年才走到這一步，多數台灣人力挺到底，然而這次的成績卻沒有預期的好，讓許多人直呼可惜，還有網友指出歌曲《Run Away》的曲風和舞步太台。雖然子瑜出道專輯的造型被大讚美到不行，在正式發行前就佔據話題，然而發行後的音源成績並沒有預期的好，專輯首日銷量也並未超越和志效去年發行的首張迷你專輯《ZONE》（首日銷量361104張）、娜璉今年的第二張迷你專輯《NA》（首日銷量286290張），令許多人直呼可惜。雖然也有人指出首日銷量超過20萬已經很厲害，在8月的韓國個人品牌價值排行榜中，子瑜更是隊內前三名。然而還是有粉絲對此感到很難過，認為各項成績配不上子瑜和粉絲的努力，也擔心子瑜拿不到音樂節目一位。有網友認為子瑜這次出道曲的曲風、舞蹈都「很台」、「過時」，還有人配上台語歌詞完全無違和。事實上子瑜在自己提出SOLO後，歌曲也都是親自用心挑選的，因為很喜歡千禧年風所以選擇了復古路線的曲目。子瑜在出道記者會上也說過這首歌是要回饋給粉絲的，雖然成績好的話她當然會感激，但她坦率表示：「我不會想著要打破什麼紀錄，我想專注在我為此付出的努力上，我的目標是報答我的粉絲。」言論相當成熟。