iPhone 16還沒發表「手機殼已經到了」！果粉曝翻車前例：不敢賭

iPhone 16系列新機將在9月10日正式發表，全球果粉引頸期盼，但明明都還沒看到實體機的模樣，網路上卻已經有大量 iPhone 16手機殼在販售了，甚至還有果粉已經搶先收到實體，這也讓部分人質疑「這樣做得準嗎？」對此，也有果粉分享「翻車前例」：不敢賭。
iPhone 16還沒發表就有殼！果粉曝慘痛前例
隨著蘋果發表會的時間越來越接近，網路上各種iPhone 16的爆料消息層出不窮，更有許多手機殼廠商已經製作好 16 系列的手機殼，提供果粉搶先購買，甚至還有民眾已經收到貨了。
但這也讓PTT鄉民不禁好奇：「iPhone 16尚未發表上市，這樣殼能做得準嗎？」話題一出，也讓大批購入iPhone 15的果粉去年慘痛的經歷被喚起，「15系列才讓鋼化膜廠一堆翻車」、「去年好幾家因為動作按鈕就翻車了」、「去年一堆翻車真的好笑，因為動作按鈕那塊挖空，結果超難用，但也有召回提供客人免費換新的廠商，也算有誠意啦」、「第一批有錯就廠商負責而已，說真的也還好。」
但也有人認為，「這幾年爆料越來越誇張阿，做出來不會差太多」、「廠商都能先拿到中國那邊的模型機，基本上都不會不合啦，頂多新按鈕還有改良空間」、「去年發布前買的殼靜音鍵也有做按鈕，看廠商實力吧」。
但根據先前爆料消息，iPhone 16 系列將在電源鍵下方將新增「拍照按鈕」，與去年15系列改革動作按鈕的改動相當類似，因此也有一票人認為，手機殼可能出現一些不合的災情。
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隨著蘋果發表會的時間越來越接近，網路上各種iPhone 16的爆料消息層出不窮，更有許多手機殼廠商已經製作好 16 系列的手機殼，提供果粉搶先購買，甚至還有民眾已經收到貨了。
但這也讓PTT鄉民不禁好奇：「iPhone 16尚未發表上市，這樣殼能做得準嗎？」話題一出，也讓大批購入iPhone 15的果粉去年慘痛的經歷被喚起，「15系列才讓鋼化膜廠一堆翻車」、「去年好幾家因為動作按鈕就翻車了」、「去年一堆翻車真的好笑，因為動作按鈕那塊挖空，結果超難用，但也有召回提供客人免費換新的廠商，也算有誠意啦」、「第一批有錯就廠商負責而已，說真的也還好。」
但也有人認為，「這幾年爆料越來越誇張阿，做出來不會差太多」、「廠商都能先拿到中國那邊的模型機，基本上都不會不合啦，頂多新按鈕還有改良空間」、「去年發布前買的殼靜音鍵也有做按鈕，看廠商實力吧」。
但根據先前爆料消息，iPhone 16 系列將在電源鍵下方將新增「拍照按鈕」，與去年15系列改革動作按鈕的改動相當類似，因此也有一票人認為，手機殼可能出現一些不合的災情。