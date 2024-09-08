子瑜Solo後首次見面會！絕美大波浪掀起暴動　粉絲狂喊：公主來了

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▲平常多以樸素的黑、棕色長直髮示人的子瑜，這次還特別做了新髮型，親切的拿起小蜜蜂主持現場、與粉絲互動。（圖／blnwk、dadachenchen X）

▲現場全都是來看子瑜的人潮，即使僅有350粉絲能入場與子瑜互動，也不妨礙吸引了一大群人圍觀。（圖／TWICE IG）

▲對粉絲有求必應的子瑜不只配合鏡頭，擺出各式各樣的pose，還走到最後與沒能入場的粉絲互動。（圖／Once_Russ、tzu_chan614 Ｘ）

韓國人氣女團TWICE的台灣成員周子瑜，本月6日以專輯《abouTZU》成功Solo出道，成為繼老大娜璉、隊長志效後第三位單飛的成員。子瑜近日也獨自帶著主打歌〈Run Away〉登上各家音樂節目的舞台，為了感謝應援的粉絲，子瑜昨（7）日還特別準備了迷你見面會（FanMeeting簡稱fm）回饋粉絲，頂著一頭黑色長捲髮主持的她不只被粉絲狂讚：「這麼美的造型真的可以有嗎？」、「根本公主」還令粉絲們相當吃驚，原來子瑜也有這麼活潑開朗的一面。兩天前才剛以主打歌〈Run Away〉Solo出道的子瑜，除了獨自一人登上舞台打歌外，昨日還舉辦了人生中第一個個人fm。看起來也相當興奮的她，先是為粉絲準備了咖啡車、紀念T恤的「逆應援」，在舞台錄製結束後又直接飛奔到咖啡車，當場開啟fm。前後吸引超過350人到場，現場粉絲們紛紛換上紀念T恤，壯觀場面不只嚇到路人，連粉絲們都自我調侃，根本就是「瑜家軍」。身為TWICE最小成員的子瑜，難得在沒有成員姐姐們的陪伴下，獨自揹起小蜜蜂麥克風主持、努力炒熱氣氛，還與台下粉絲進行有問必答，熱情的和每一位粉絲互動，據現場粉絲表示，親切的子瑜照顧到在場的每一位參加者，不僅每個擺拍動作都做三次照顧四面八方的粉絲，還沿路收下信件、走到最後面與無法入場的粉絲近距離互動，全程甜笑超級寵粉。此外，子瑜在迷你fm上的造型也掀起廣大粉絲的熱議，平常多以樸素的黑、棕色長直髮示人的子瑜，這次還特別做了新髮型，黑色的浪漫長捲髮配上粉色蝴蝶結紮成公主頭，不只美翻現場，絕美造型也讓粉絲們忍不住直呼：「公主真的來了！」、「天吶這個造型真的是子瑜的可以擁有的嗎？」、「完全就是美貌衝擊」、「光看影片都看到忘記眨眼了，現場粉絲還記得呼吸嗎？」在fm的最後，子瑜還驚喜清唱收錄曲〈Fly〉，〈Fly〉一曲為子瑜自行填詞，歌詞似乎講述她自己來韓發展超過10年的心路歷程，回憶起子瑜一路從小練習生走來、從選秀中脫穎而出成功出道，直到如今一個外國人獨自在韓國發歌的點點滴滴，也讓粉絲相當感動。生 日：1999年6月14日（25歲）學 歷：韓林演藝藝術高等學校實用音樂科出 道：2015年（TWICE）、2024年（個人）公 司：JYP娛樂出道地：南韓、日本、美國出道作：🇰🇷南韓／《The Story Begins》🇯🇵日本／《#TWICE》🇺🇸美國／《The Feels》🇰🇷個人／《abouTZU》