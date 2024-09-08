中市交通號誌不連貫　議員：駕駛人罰單陷阱

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台中市道路常常出現交通號誌不連貫的問題，好不容易等到綠燈，但到下路口又紅燈，市議員陳俞融指出，交通號誌不連貫的問題，導致尖峰時段車輛被迫卡在路口中央，嚴重影響行車秩序，增加事故風險，威脅市民行車安全，更可能讓駕駛人面臨罰單陷阱，要求市府應在尖峰時段保持號誌的連貫性，並積極應用AI科技研擬人工智慧號誌系統的可能性。陳俞融提到，根據市府數據顯示，台中市目前有6515處號誌化路口，數量為六都第一多。然而，號誌數量多並不代表交通順暢。實際上，僅有521處號誌路口可與交通控制中心連線，占比僅為7.9%，其餘6,000多處號誌均為獨立運作，需派員現場調整，效率低下且難以應對動態交通需求，代表交通號誌智慧化仍有很長一段路要走，更使得車輛因號誌不連貫而卡在路口中央情形更加嚴重。陳俞融舉例，像北區中清路一段與德化街口、五權路與育才北路口、崇德路一段與北興街口，以及西屯區甘肅路與寧夏西七街、文心路三段與西屯路，和南區復興路四段與大智路口一帶，經常出現號誌不連貫，許多路段一段紅燈一段綠燈，造成很多直行車子雖然過了路口，但前方已變紅燈，只能卡在路口中間，還需要倒車給橫向來車過的情形，對雙向來車都十分危險，反而增加了車禍風險。她也說，若該處設有科技執法裝置，駕駛人可能因車輛卡在路口吃上闖紅燈等罰單，後續要申訴，曠日廢時，恐進一步加劇民怨。林姓市民也表示，自己因為工作需求，常要開車去搭高鐵，但從西區三民路轉到建國北路往烏日高鐵站方向，也常遇到號誌不連貫，造成上下班塞車，回堵路口，特別是中山醫學院那一帶，因學生上下課機車數量眾多，讓本就因紅綠燈不連貫造成塞車現象，更為嚴重，更容易發生因有些駕駛知道下一段號誌會是綠燈，因此在上一段路口號誌即將紅燈時就會搶快，十分危險。陳俞融建議，市府應在尖峰時段保持號誌的連貫性，避免車輛堵塞路口，並可於離峰時段再採用不連鎖的號誌設計。此外，應積極應用AI科技，研擬人工智慧號誌系統的可能性，並積極增加現有智慧化動態號誌系統的佈建率，以提高車流運行效率，確保市民的行車安全。交通局長葉昭甫表示，台中市主要幹道都是號誌連貫，如台灣大道、中清路，但號誌連貫不是整條路都是，一般而言是採群組式，約4至5個路口都會同一號誌，因此有可能是不連貫的路口剛好是群組跟群組之間，但會再檢討。