《人生清理員》宋芸樺跟屍蟲培養感情　「臨時演員」陣亡她急道歉

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▲宋芸樺在拍《人生清理員》時，想起過世的外婆。（圖／翻攝自《人生清理員》臉書）

宋芸樺主演的《人生清理員》首播引來廣大迴響，劇中她清理死亡現場，劇組的美術道具很考究，還用真的蛆來營造現場氛圍，宋芸樺原本很怕蟲，但為了進入角色，特別藉了一盒蛆回家，跟牠們「談心」，蔡嘉茵爆料，有時候在走位會不小心踩到，導致現場「演員」折損，讓他們很抱歉。《人生清理員》的美術道具很考究，因此演員一踏進拍戲現場很快就能進入拍戲狀況，蔡嘉茵說：「一開始覺得好神奇，做的好像，好high，但真正要拍時還是有點不舒服，特別是蛆，牠們跑的速度很快，一不小心還會踩到牠們，腳下會傳來聲音。我們後來都會盡量閃，不然我們的演員（指蛆）會折損。」宋芸樺很怕昆蟲，拍攝久了，就逼自己要學會跟牠們相處：「我跟工作人員借了滿滿的一盒，逼自己跟他們對視談心、有時候會不小心掉到防護衣上，還要小心地把牠們放回去。工作人員還會餵食照顧牠們，因為牠們還要連戲。」有時候不小心走戲踩到牠們，宋芸樺心裡都會跟牠們說「不好意思」。影集《人生清理員》公視 9/7起每週六晚間9點播出2集 ，八大戲劇台 9/8起每週日晚間8點播出1集，Netflix、Hami Video 9/7起每週六晚間10點更新上架，公視+ 10/5一次上架。