叛逆柴犬「跳脫狗窩框架」！奇葩睡姿吸6.4萬人朝聖：天才的活法

中秋節是極陰日！4生肖大沖煞「備齊3物擋晦氣」　注意事項一次看

記者潘毅／綜合報導

▲一年一度的中秋節即將在9月17日到來，而月亮將持續逼近「近地點」，並於台灣時間18日上午10點成為「超級月亮」。（圖／取自photoAC）
▲一年一度的中秋節即將在9月17日到來，而月亮將持續逼近「近地點」，並於台灣時間18日上午10點成為「超級月亮」。（圖／取自photoAC）
一年一度的中秋節即將在9月17日到來，而月亮將持續逼近「近地點」，並於台灣時間18日上午10點將顯現「超級月亮」（Supermoon），因此今年中秋節時期能看到特別大又圓的月亮。不過命理專家清水孟國際塔羅小孟老師提醒，在這個民眾，歡聚的節日，將有「4生肖」容易沖煞，並提醒可以準備亮色衣服、糯米、紅包紙幫助擋晦氣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
小孟老師解釋中秋節是「極陰日」的原因，主要古人認為月亮是「陰」，因此月亮越大就代表陰氣越重，正好中秋也是月球最靠近地球的時候，才有「極陰日」一說。

▲2024年的中秋節將在9月17日登場，不過今年最大最圓的「超級月亮」卻已經等不及要在8月20日搶先亮相。（示意圖／翻攝Pexels）
▲月亮將持續逼近「近地點」，並於台灣時間18日上午10點將顯現「超級月亮」。（示意圖／翻攝Pexels）
中秋節注意！極陰日4生肖大沖煞

◼️屬龍
屬龍犯太歲容易沖財帛，也要注意賞月過久影響頭暈與判斷力，避免中秋後在花費上容易會有衝動的行為，又或者想買的東西買完之後偏偏就會在另一個地方看到更划算的價錢，讓你悔不當初的感覺，因此要避月。

◼️屬狗
屬狗沖太歲因此中秋要閃月，若賞月過久要留意健康較差，若必須賞月要記得帶紅包紙在身上，這陣子也容易在思考事情有點頭腦不清，凡事要簽合約，或作什麼重大決定，一定要小心仔細再仔細，只要你有多一層自省的關卡，會讓你的出錯率降低，另外這陣子也容易比較直白說出一些話，但要看場合表達才是。

▲原PO烤肉不用烤網，拿不鏽鋼篩網代替。（圖／臉書社團《爆怨公社》）
▲屬兔、屬牛的民眾在今年中秋節避免再山上或湖邊邊烤肉。（示意圖／臉書社團《爆怨公社》）
◼️屬兔
屬兔中秋賞月易沖沖精神宮位，害太歲會讓賞月你小人變多也容易睡眠品質變差，也避免前往山上樹林邊烤肉，若要前往請穿亮色衣服就能抵擋煞氣，因此盡量要閃月。

◼️屬牛
屬牛的民眾，要避月，因為破太歲影響你小心中秋賞月太久容易沖筋骨與跌倒，避免中秋佳節到溪水邊，或者湖邊河堤烤肉賞月，若要前往請攜帶糯米在身上，離開後丟掉即可，糯米會幫你吸引穢氣。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

中秋節烤肉什麼東西最難熟？家樂福「1句」萬人笑翻：真的熟不了

中秋節烤肉天氣危險了！「超兇低壓帶」籠罩台灣　雨勢不輸颱風

中秋節拜拜、禁忌注意！2生肖準備轉運了　不可手指月亮、玩兔子

中秋節柚子「糖度排行」曝！常見6品種一次搞懂　醫：不能空腹吃

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生