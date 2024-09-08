中市霧峰台三線替代道路　議員：龜裂不平

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中市霧峰區乾溪東路作為台三線替代道路，是當地民眾往返霧峰大里的重要捷徑通道，與一旁緊鄰亞洲大學附屬醫院，同為重要連通道的福新路，每日都有大量車輛進出。然因長期缺乏維護，導致兩條道路路面龜裂不平，影響用路人行車安全甚鉅，立委何欣純、市議員張芬郁爭取，分別由國土管理署、公路總局補助500萬、300萬元經費進行道路品質改善，力拼在今年底前動工。議員張芬郁表示，日前接獲民眾反映，騎車行經乾溪東路與福新路時，明顯感受到路面崎嶇不平，且道路標線模糊不清，嚴重影響行車安全。遂邀集台中市建設局、霧峰區公所等相關單位辦理會勘，並與立委何欣純積極向中央爭取補助經費重新鋪設道路路面，讓民眾跟用路人都可以安全的使用道路。張芬郁說，位於乾溪旁的乾溪東路原為水防道路，與一旁的台三線近乎平行，是分擔台三線在上下班時間擁擠車潮的重要替代道路，當地民眾以及附近亞洲大學的學生要往返大里區，也常會選擇改走乾溪東路，可避開多個紅綠燈，減少通勤時間，來往車流量頗大。張芬郁指出，由於長時間缺乏維護，乾溪東路多處路面出現長條裂縫、凹陷等情況，特別是在雨季時，容易有積水的情況發生，又加上靠乾溪一側路面曾因埋設地下管線重新刨鋪，新鋪設路面高度與舊有路面不一，造成道路高低不平，恐導致行經車輛打滑、人員受傷，相當危險。另外，當初做為路口警示用的彩色瀝青以及道路行車標線，也因雨水沖刷、車輛輾壓變得斑駁不清，嚴重影響用路人安全。張芬郁表示，乾溪東路改善工程經費1000萬元，國土署及台中市府各負擔5成，由內政部提升道路品質計畫2.0方案補助經費。改善範圍從福新橋路口至北峰橋路口，全長約1800公尺，平均路寬約7公尺，盼透過重新刨鋪路面、重劃道路標線與警示路口彩色柏油等，提升乾溪東路路面平整度，減少顛簸感，也能讓用路人行經路口時，適時減緩車速，為當地居民帶來更安全的通勤環境。張芬郁指出，與乾溪東路相連接的福新路，為南柳里重要聯外道路，同樣因車輛長期輾壓，導致路面出現嚴重龜裂、水溝蓋凹陷等，她表示，福新路位於亞洲大學附屬醫院前，為每日來往醫院民眾的通行要道，崎嶇不平的道路對高齡長輩、行動不便者就醫相當不友善，也對其出入安全構成威脅，亟需進行路面改善。張芬郁也表示，要特別感謝立委何欣純全力爭取，此次才能順利獲得中央補助經費。因為乾溪東路與福新路為霧峰區相當重要的替代道路，尤其乾溪東路在通勤尖峰時段的使用率甚至不輸台三線，盼藉由此次道路品質改善，讓民眾出入、行車更加安全，她接下來還會盤點台三線周邊道路路面品質，全面改善當地交通網絡。