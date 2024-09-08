安芝儇定居高雄房間曝光！書桌、衣櫃亂糟糟　曾莞婷嚇壞：好驚人

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▲安芝儇高雄香閨曝光，整體看起來非常凌亂，雜物散落一地。（圖／小姐姐請回答YouTube）

▲安芝儇的書桌非常雜亂，她則解釋是東西太多的關係。（圖／小姐姐請回答YouTube）

▲安芝儇衣櫃也被塞滿，很多衣服沒折就直接擺在一旁。（圖／小姐姐請回答YouTube）

台鋼雄鷹啦啦隊WingStars韓籍成員安芝儇人氣超旺，活潑可愛的她，來台發展後累積不少粉絲追蹤。安芝儇為了更適應台灣，今年5月也宣布搬到高雄定居，和室友們一起住。近日節目《小姐姐請回答》就直擊了安芝儇的房間，想不到意外髒亂，讓主持人曾莞婷也傻眼的說：「芝儇，完全沒辦法想像這是妳的房間」，安芝儇則調皮辯解，是因為和室友一起居住東西比較多才顯得雜亂，影片曝光後吸引眾多粉絲討論。節目《小姐姐請回答》日前突擊啦啦隊女神安芝儇的高雄住家，只見她房間一團亂，棉被沒折之外，床上還散落各種娃娃，書桌也亂到看不出有空位，化妝品、飲料、杯子、零食等物品四散，很難想像是大美女安芝儇的房間。節目組也突襲拍攝安芝儇的衣櫃，有許多衣物丟在一旁沒有整理，行李箱也直接打開擺在地上，雜亂程度讓曾莞婷傻眼直呼：「好驚人喔！芝儇，完全沒辦法想像這是妳的房間」。安芝儇聽後則慌忙擺手否認，著急辯解的模樣相當可愛。安芝儇說自己平常和室友一起住，因為人多的關係所以東西也比較多，才會顯得比較雜亂；安芝儇也強調自己在韓國一個人住的話不是這樣的，希望大家不要誤會。一番解釋讓讓曾莞婷忍不住吐槽：「最好是，什麼都丟給室友，都不是妳的問題」，兩人幽默逗嘴讓現場來賓全笑翻。安芝儇房間曝光後，網友看了也紛紛留言：「女生房間10個有8個比男生還亂，我認識的男生都很整齊乾淨」、「哈哈！我姐出嫁前房間一樣亂」、「安芝儇這樣我還是很喜歡的，我可以包容她的一切」。而安芝儇口中的室友，其實就是啦啦隊隊友Mingo（朴旻曙），還有經紀人兼翻譯Sharon，3人一起在高雄居住，能互相照應。