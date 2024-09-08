《NBA2K25》值得買？Steam評價「褒貶不一」　玩家：比24好太多了

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▲《NBA 2K25》本次加入ProPLAY技術，修正許多不合常理的動作、Bug。（圖／NBA 2K25提供）

▲《NBA 2K25》目前在Steam破千則的評論中，暫時獲得「褒貶不一」的評價。（圖／取自Steam）

每年籃球休賽季更新的《NBA 2K》最新系列《NBA 2K25》已經上市，相較於去年《NBA 2K24》在市場上慘淡的成績和批評，今年的《NBA 2K25》表現似乎有所起色，目前在Steam平台獲得53%好評，許多玩家認為「次世代」終於登陸PC版是一大德政，而 ProPLAY 技術的加持，也讓《NBA 2K》長期的動畫Bug有所修改。《NBA 2K25》從最初的宣傳就主打所謂的「ProPLAY動畫技術」，ProPLAY主要藉由真實的NBA影片來替動畫打底，帶給玩家更加逼真寫實的遊戲體驗。本次《NBA 2K25》新增9000個全新 ProPLAY 動畫，包括1500個運球動畫、絕大多數2023-24NBA賽季陣容球員的1100個招牌出手動畫，以及超過1300個全新「無球移動」動畫。《NBA 2K25》目前在Steam破千則的評論中，暫時獲得「褒貶不一」的評價，在負面評價中，玩家大多反應遊戲卡頓、崩潰、閃退、建立著色器花費大量時間等問題，不過相較於《NBA 2K24》一上市就飽受「壓倒性負評」，遊戲發售滿一個月就打6折的慘況，《NBA 2K25》的表現明顯在 ProPLAY 技術的帶動下有所回彈。資深玩家表示，《NBA 2K25》目前最有感的優點，是無論對手或己方所有進球都較符合常理，不像前幾代有干擾99％還是進球的浮誇設定，此外「AI隊友變非常真實」，以往亂協防、不卡位的狀況降低許多。此外，許多玩家懷念被封為最好玩一代的《NBA 2K14》中，籃球投出後，無論進球與否，都有機會再接觸籃筐後，產生不規則彈跳，而不是單一軌道進籃的擬真特色，在《NBA 2K25》似乎也有被還原的跡象，總體而言，《NBA 2K25》肯定因為《NBA 2K24》的失敗，因此沒有退步空間，玩家是否要等待降價、或立刻購入，並無最佳正解。