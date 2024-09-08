子瑜首次韓文創作〈FLY〉歌詞曝光！粉絲看哭：真的很讓人驚豔

韓國女團TWICE台灣籍成員子瑜首度單飛，第一張SOLO專輯《abouTZU》在9月6日上架，除了主打歌〈Run Away〉被誇洗腦之外，由子瑜自己創作歌詞的歌曲〈Fly〉也頗受好評。不少粉絲仔細品評子瑜寫的歌詞，直呼感動，認為其中文字多半也蘊含了子瑜出道以來的心境，更有網友點評，「我不懂韓文的人都覺得〈Fly〉的情緒跟歌詞太完美了，子瑜真的很讓人驚豔」。
子瑜新專輯大獲好評 主打歌〈Run Away〉點閱破560萬
子瑜首張單飛專輯曝光，主打歌〈Run Away〉由老闆JYP親自作詞，MV 6日上架YouTube後，截至今（8）日已累積560多萬人次觀看；子瑜在MV中勁歌熱舞，火辣模樣看起來成熟不少。除了〈Run Away〉外，專輯《abouTZU》還收錄其他5首歌曲，包含和BTOB成員PENIEL合唱的〈Heartbreak In Heaven〉，以及由pH-1作詞並獻聲的〈Lazy Baby〉，和子瑜首度作詞的韓文歌〈Fly〉等。
子瑜首度參與韓文作詞 〈Fly〉歌詞看哭網友
6首新歌一次曝光讓粉絲大飽耳福，也有網友在Threads發文，討論起〈Fly〉的歌詞，大讚子瑜的創作功力，「〈Fly〉超級抒情，聽完真的很像跟子瑜飛出門繞了一圈，看完歌詞翻譯真的（哭臉表情符號），歌詞很溫暖人心，第一次感受到子式抒情歌，真的好喜歡」、「我已經沈浸在這首歌半小時了…周子瑜肯定把她想要說的話都寫進〈Fly〉裡面了吧」、「我不懂韓文的人都覺得〈Fly〉的情緒跟歌詞太完美了，子瑜真的很讓人驚豔」。
而人美心善的子瑜日前在專輯發布前的記者會上，被問到拿到歌詞創作版權費會如何運用時，她笑說：「希望這首歌可以受到大家喜愛、帶給很多人感觸，以及讓很多人感到安慰就好了，如果版權費可以幫助更多人，那我覺得捐出去好像滿好的」天使心腸再度融化網友。
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子瑜首張單飛專輯曝光，主打歌〈Run Away〉由老闆JYP親自作詞，MV 6日上架YouTube後，截至今（8）日已累積560多萬人次觀看；子瑜在MV中勁歌熱舞，火辣模樣看起來成熟不少。除了〈Run Away〉外，專輯《abouTZU》還收錄其他5首歌曲，包含和BTOB成員PENIEL合唱的〈Heartbreak In Heaven〉，以及由pH-1作詞並獻聲的〈Lazy Baby〉，和子瑜首度作詞的韓文歌〈Fly〉等。
子瑜首度參與韓文作詞 〈Fly〉歌詞看哭網友
6首新歌一次曝光讓粉絲大飽耳福，也有網友在Threads發文，討論起〈Fly〉的歌詞，大讚子瑜的創作功力，「〈Fly〉超級抒情，聽完真的很像跟子瑜飛出門繞了一圈，看完歌詞翻譯真的（哭臉表情符號），歌詞很溫暖人心，第一次感受到子式抒情歌，真的好喜歡」、「我已經沈浸在這首歌半小時了…周子瑜肯定把她想要說的話都寫進〈Fly〉裡面了吧」、「我不懂韓文的人都覺得〈Fly〉的情緒跟歌詞太完美了，子瑜真的很讓人驚豔」。
而人美心善的子瑜日前在專輯發布前的記者會上，被問到拿到歌詞創作版權費會如何運用時，她笑說：「希望這首歌可以受到大家喜愛、帶給很多人感觸，以及讓很多人感到安慰就好了，如果版權費可以幫助更多人，那我覺得捐出去好像滿好的」天使心腸再度融化網友。