不認識Apink！夏榮亂回：我GFRIEND　和路人熱唱到最後

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▲Apink被路人誤認為後輩fromis_9，夏榮（左）、南珠（右）反應大不同。（圖／1theK Originals YouTube）

▲夏榮（左）和Red Velvet JOY（中）、GFRIEND Yerin（右）是好友。（圖／夏榮IG）

韓國女團Apink成員南珠、夏榮最近登上YouTube節目，沒想到在路上街訪時，居然遇到不認識她們的路人，夏榮搞笑地開始騙對方自己是別的女團，還唱起別人的歌曲，讓一旁的南珠都笑瘋。一開始南珠先問該名男子：「你知道我們是誰嗎？」男子不太確定的答道：「fromis_9！」夏榮便開始了胡說八道模式，問對方是怎麼知道的？路人表示因為自己很喜歡fromis_9的歌，南珠忍不住糾正：「我們其實是Apink！」讓路人當場石化小聲道歉，夏榮又接著說：「其實是Red Velvet啦！」反反覆覆的回答搞得該名路人相當疑惑：「現在是在玩弄我對吧？」夏榮聽了依然沒有收斂，繼續騙：「抱歉，是GFRIEND啦！」路人不疑有他，說自己非常喜歡GFRIEND的歌曲，於是夏榮主動唱了GFRIEND的《今天開始我們》和《玻璃珠》，對方開心接唱並表示自己真的很喜歡《玻璃珠》這首歌，和前女友分手時都在聽這首歌，夏榮直呼太令人心痛了，還不忘表達謝意：「謝謝你喜歡我們！」一連串玩笑話後，接著開始進入街訪的正題，然而直到最後夏榮都沒有說自己其實是Apink成員，讓觀眾紛紛好奇那位網友會不會看了節目播出才知道，站在自己眼前的兩位其實是Apink才對。事實上夏榮提到的兩團Red Velvet和GFRIEND，是自己摯友JOY、Yerin所屬的團體，三人是高中同班同學，雖然出道年都不一樣，但彼此感情非常好。Apink今年4月才剛推出紀念出道13周年的專輯，已是歌壇中的大前輩。經歷過幾次成員變動，現任成員為朴初瓏、尹普美、鄭恩地、金南珠、吳夏榮，在去年與原公司合約到期後，只有恩地選擇續約，其餘四名成員則選擇離開公司，不過成員們對團體活動十分堅定，承諾會守護Apink、不會解散。