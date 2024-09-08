中市太平潑水節打水仗　小朋友玩得過癮盡興

▲副市長黃國榮（中者）表示，太平潑水節已邁入第14屆，每年參加人數不斷攀升，已成為當地的重要慶典(圖／民政局提供2024.9.8)

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台中市太平區公所及中山里辦公處今(8)日在環太東路封路，共同舉辦太平潑水節活動，吸引眾多親子到場嬉戲狂歡，沁涼水柱從四面八方襲來，讓眾人直呼過癮。副市長黃國榮與民眾同樂表示，太平潑水節已邁入第14屆，除慰勞父親終年辛勞，並傳達對新住民的重視與關懷，每年參加人數不斷攀升，已成為當地的重要慶典，促進多元文化融合。黃國榮指出，台中市總人口數已突破285萬人，在許多城市因少子化人口漸少的狀況下，台中市人口持續成長，除環境宜人、氣候舒適，交通、公共建設、商業機能等建設利多外，新住民的加入，也是台中人口增長的因素之一，並在社會經濟、文化發展中扮演著重要角色，成為新人口紅利，帶動國家競爭力。感謝公所及閻里長致力推廣多元文化交流，用心籌劃此次活動，傳達對新住民的重視與關懷，更將太平潑水節發展為地方最有意義又好玩的親子活動。立法院副院長江啟臣表示，炎炎夏日，清涼消暑的戲水活動最受親子歡迎，感謝中山里長閻泰利連續多年舉辦潑水節活動，讓大小朋友玩得過癮又盡興。他並提到，中秋節即將來臨，祝福大家佳節愉快，並預祝活動圓滿順利。民政局長吳世瑋表示，市府近年積極推動太平區各項建設，重視市民生活品質，推動興建育賢、長億社會住宅、太平及坪林親子館、德隆托嬰中心及育賢社區公共托育家園等社福機構；也提供優質遊憩空間，打造馬卡龍公園、九二一公園、坪林森林公園等9座美樂地公園，以及宜欣、宜佳、宜昌里活動中心及坪林、大興、勤益里市民活動中心；還有居民關注的太平區聯合行政中心、太平區國民暨兒童運動中心及太平第一花園公墓第3座納骨塔，將於明年陸續完工，進一步帶動太平區發展。太平區長許貴芳說，太平潑水節是在地特色活動之一，透過清涼的潑水活動互道祝福，藉此洗去過去一年的不順利，同時祈求新的一年有好運氣，每年吸引上千名大小朋友到場打水仗同樂，現場還有各式地方特色美食攤位、精彩歌舞表演和摸彩活動，讓民眾玩得盡興又滿足，並期盼帶給市民朋友好運氣。