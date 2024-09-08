邱毅揭賴清德下一步　鎖定藍營「這兩人」司法追殺

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲因京華城涉貪遭羈押禁見，對此民眾黨定調是政治迫害，對此前立委邱毅認為，賴清德下一步首先要使藍白解體，下一步就是針對國民黨重量級人物進行司法追殺，包括前總統馬英九與立院黨團總召傅崐萁，借此降低國民黨立院黨團的戰力，目的就是要降低立院在野黨席次，民進黨恢復立法院優勢，如此賴清德才可大權一把抓、予取予求，完成其台獨、獨裁，資源獨占、唯我獨尊的目標。邱毅揭露賴清德的下一步，大致歸納成三點，首先柯文哲已經被羈押禁見，把民眾黨8席立委綑在一起的力量沒有了，賴清德必然威脅利誘，促其內亂然後裂解，拉走一部分人，使藍白合解體。其次是針對國民黨重量級人物司法追殺，邱毅表示有兩個大指標，一是馬英九，馬三中案在8月底已完成高等法院的準備程序，正式進入審理階段，法官已宣布馬必須出庭應訊，賴清德必然伸出黑手，進行司法干預操作；另一是傅崐萁，拿他的老案子，甚至新案子大作文章，並借此降低國民黨立院黨團的戰力。第三，邱毅說，是用司法力量對付特定國民黨立委，現在已有顏寬恆和鄭天財困在司法官司中，顏、鄭兩人以外，還鎖定4至5位整肅目標。最後邱毅表示，賴清德目的就是在降低立院在野黨席位，使藍白合解體，民進黨恢復立法院優勢，賴清德才可大權一把抓，予取予求，完成其台獨、獨裁，資源獨占，唯我獨尊的目標。